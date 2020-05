Putin asegura que la situación epidémica en Rusia se ha estabilizado

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 22 may (EFE).- La situación epidémica en Rusia se ha estabilizado y la "dinámica positiva" es evidente, declaró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una teleconferencia dedicada a la situación sanitaria en el país por el coronavirus.

"Según la información objetiva que recibimos y las valoraciones de los expertos, la situación a nivel general en el país se estabiliza. Tanto en Moscú, la primera en encarar la pandemia, como en otras muchas regiones rusas se reduce paulatinamente la cantidad de nuevos contagios diarios", afirmó.

Sus palabras fueron corroboradas por la viceprimera ministra rusa Tatiana Gólikova, quien indicó que los nuevos casos diarios se han reducido en un 22,5 % en los últimos diez días.

"Esta situación nos permite decir que el país ha pasado a una fase de estabilización", destacó.

Para el mandatario, de momento esta dinámica "no es todo lo rápida que quisiéramos" y por momentos es inestable, "pero es un hecho".

En ese sentido, recalcó que la disminución de nuevos casos se observa incluso en el contexto de un incremento "constante y considerable" del número de test, lo cual permite detectar la enfermedad de modo prematuro, evitar los casos graves y cortar las vías de propagación de la infección.

Putin dijo que actualmente solo está ocupado un 66 % de las camas de hospital disponibles, pero llamó a mantener las reservas en estado de alerta permanente.

"De las 165.000 camas especializadas de las que disponemos, están ocupadas alrededor de 110.000", explicó.

Por su parte, Gólikova informó de que veintiocho regiones rusas tienen un índice de propagación inferior al 1,0, una de las principales condiciones para iniciar el proceso gradual de desescalada.

Sin embargo, advirtió de que este proceso no debería ser demasiado rápido y pidió asumirlo con espíritu "crítico".

"Esto es muy importante porque, pese a la estabilización, la situación todavía es frágil y los coeficientes de propagación tienden a oscilar", alegó.

En Rusia, el segundo país con más casos del nuevo coronavirus detectados después de Estados Unidos, han enfermado 326.448 personas y fallecido 3.249.

En las últimas veinticuatro horas se han diagnosticado 8.894 nuevos casos y 150 personas han muerto.