Paraguay alcanza su mayor número de muestras y recibe apoyo de Corea del Sur

El Ministro de Salud Julio Mazzoleni (i), el Canciller de la República Antonio Rivas Palacios (c) y el embajador de la República de Corea en Paraguay In Shik Woo (d), posan para una foto este viernes en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 22 may (EFE).- El Gobierno de Corea del Sur hizo una entrega de 22.700 pruebas para el COVID-19 a Paraguay, país que este viernes alcanzó su mayor número de test, dentro de una estrategia de contención que ha conseguido disminuir los contagios y avanzar en la desescalada.

A esa donación se sumaron 5.000 mascarillas por parte de una empresa del país asiático, lo que se formalizó en un acto en la Cancillería con la presencia del canciller, Antonio Rivas, y del ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

En el mismo acto, el embajador coreano, In Shik Woo, enmarcó la donación en la asistencia humanitaria que brinda su país a la comunidad internacional en la lucha contra el coronavirus, al tiempo que destacó a Paraguay "como "el mejor país de la región en responder correctamente a la pandemia".

A su vez, Mazzoleni señaló como un ejemplo a seguir la "experiencia exitosa coreana" en aspectos como la capacidad de muestras, detección y aislamiento rápido de personas.

DESESCALADA GRADUAL

El evento se produjo en el mismo día en que Mazzoleni dio el visto bueno al ingreso a partir del lunes de la fase dos de la desescalada, que ahora debe de ser aprobada por el presidente, Mario Abdo Benítez.

El ministro se mostró a favor de ese paso ante la disminución de los contagios por el COVID-19, con solo dos nuevos positivos en el registro de este viernes y once víctimas mortales tras 881 muestras, la mayor hasta la fecha.

"Estamos en una situación entre moderada y alerta, un nivel auspicioso que nos permite avanzar de fase", dijo Mazzoleni en una rueda de prensa.

La nueva fase de la denominada por el Gobierno "cuarentena inteligente" finaliza el 15 de junio y permite la apertura de los centros comerciales, pero excluyendo las actividades de esparcimiento dentro de los mismo.

Asimismo autoriza la ejecución de obras civiles, las bodas y bautizos católicos, pero con un máximo de diez personas, y los entrenamientos individuales de los equipos de fútbol provisional.

IRREGULARIDADES EN ABASTECIMIENTO

La política de contención del Gobierno, con el resultado de los registros más bajos de la región, se ha visto ensombrecida por varios casos de irregularidades en las ofertas y licitaciones para hacerse con insumos del exterior.

Así, Mazzoleni anunció este viernes la rescisión de contrato con la mayor proveedora de materiales médicos importados de China, un día después de que la Contraloría General de la República señalara que esa "adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas".

La suspensión afecta a las empresas Imedic y Eurotec y deja sin efecto la compra de 6 millones de mascarillas quirúrgicas, 80.000 trajes de protección, 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares, entre otros insumos.

Con anterioridad se produjeron otros escándalos en compras de materiales que provocaron las renuncias de los responsables de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y de Petróleos Paraguayos (Petropar).