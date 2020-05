Panamá supera los 10.000 casos de COVID-19 y acumula 291 muertes

Hay 344 pacientes hospitalizados, 278 en sala general y 66 en unidades de cuidados intensivos (UCI), y 3.236 en aislamiento domiciliario con cuadros leves y moderados, de ellos 649 que fueron a hoteles que funcionan como hospitales. EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 21 may (EFE).- Panamá superó este jueves los 10.000 casos confirmados de COVID-19 tras 74 días de pandemia, en los que ha acumulado 291 muertes por la enfermedad, siendo el país más afectado de Centroamérica.

El Ministerio de Salud informó este jueves que se dieron 4 muertes y 139 nuevos casos de la enfermedad en las últimas 24 horas, lo que elevó a 291 la defunciones y a 10.116 los contagios confirmados.

Hay 344 pacientes hospitalizados, 278 en sala general y 66 en unidades de cuidados intensivos (UCI), y 3.236 en aislamiento domiciliario con cuadros leves y moderados, de ellos 649 que fueron a hoteles que funcionan como hospitales.

Un total de 6.245 pacientes se han recuperado del COVID-19 en Panamá, que reportó su primer contagio el 9 de marzo pasado, y se han realizado 53.998 pruebas de detección del nuevo coronavirus, 1.287 en las últimas 24 horas.

Del total de test efectuados, el 77 % salieron negativos y un 23 % positivos, que incluyen primeras y segundas muestras para confirmar o descartar la infección.

El Ministerio de Salud informó este jueves que se han recibido 5.000 pruebas rápidas de COVID-19, que serán aplicadas en personas con mayor riesgo de contagio.

También se anunció que para reforzar la lucha contra la pandemia el Gobierno Nacional otorgó una partida de 2 millones de dólares al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

Se trata de recursos que se destinarán a la adquisición con carácter de prioridad de más pruebas rápidas para así incrementar el tamizaje.

Panamá se encuentra en una cuarentena indefinida vigente desde el 25 de marzo, que restringe por género y a dos horas diarias la movilidad de la población, y desde la semana pasada arrancó con la primera de seis fases o bloques de reactivación económica del país.

El primer bloque, de ventas comerciales en línea, servicios técnicos y mecánica automotriz, y pesca artesanal, lleva abierto desde el 13 de mayo, y se analiza abrir en una fecha aún no definida el segundo bloque, que incluye construcción, industria y minería no metálica, actividades en áreas deportivas y sociales e iglesias.