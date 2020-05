Nuevo repunte de contagios en Portugal, con todo listo para acudir a la playa

EFE/EPA/MARIO CRUZ

Lisboa, 22 may (EFE).- Las autoridades de Salud de Portugal informaron hoy que en las últimas 24 horas se registraron en el país 288 nuevos contagios, número superior al de este jueves y que antecede a una ola de calor que este fin de semana añade atractivo a las playas, a las que se puede acudir guardando la distancia.

Según el último boletín de la Dirección General de Salud (DGS), en las últimas veinticuatro horas se han registrado 12 muertes por coronavirus, hasta sumar un total de 1.289 decesos, y 288 nuevos contagios que en total ya superan los 30.000.

La cifra de nuevos contagios es mayor a la vista este jueves (252) y la tasa de crecimiento de infectados se sitúa ya en el 1 %.

Los datos de la DGS acompañan a los revelados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que apuntan a una mayor concentración de casos en las últimas semanas en la región de Lisboa, donde preocupa especialmente un brote en la localidad de Azambuja, en la periferia.

En este municipio, donde operan cerca de 220 empresas con unos 8.500 trabajadores en total, se han registrado al menos 76 contagios en una empresa.

La zona, a la que los trabajadores suelen llegar en transporte público, es ahora una de las principales preocupaciones de las autoridades, dado que "presenta el mayor número de nuevos casos por día" y, además, se trata de contagios que se producen en personas "cada vez más jóvenes y saludables".

En este contexto, el país continúa retomando el pulso en medio de su desescalada (se encuentra ya en la segunda de las tres fases previstas) que incluye actualmente la posibilidad de ir a la playa, aunque guardando distancias de seguridad.

Las previsiones indican que llegará este fin de semana una ola de calor que durará al menos hasta el martes, con temperaturas que pueden superar los 35 grados en algunas partes del país, lo que ha aumentado la posibilidad de que este sábado y domingo sea especialmente concurrido en las playas.

La época de baños no comienza hasta el 6 de junio, lo que significa que aún no habrá socorristas, aunque los ayuntamientos costeros, sobre los que recae la gestión de las playas, se organizan que para este sábado y domingo haya suficientes agentes de Policía marítima y la Autoridad Marítima Nacional, entre otros.