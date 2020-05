Nueve deportistas en el primer listado 2020-21, la crisis decidirá el resto

El snowboarder español, Lucas Eguibar. EFE/ Pepe Torres/Archivo

Madrid, 22 may (EFE).- Nueve deportistas han sido incluidos en el primer listado de selecciones nacionales absolutas de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), cuya ampliación depende de la disponibilidad presupuestaria y de la posibilidad de entrenar fuera de España a medida que se resuelva la crisis sanitaria.

En esquí alpino, Adur Etxezarreta, Albert Ortega, Juan Del Campo y Joaquim Salarich; en esquí de fondo, Imanol Rojo; en estilo libre, Thibault Magnin y Javier Lliso; y en snowboard, Queralt Castellet y Lucas Eguibar forman la primera selección de deportistas.

A ellos se unen cuatro en la categoría sub-21 que son Jaume Pueyo (esquí de fondo), Alejandro Gómez (libre), Lucas Verdaguer (baches) y Álvaro Romero (snowboard).

Según Olmo Hernán, director deportivo de la RFEDI, "es una lista muy restrictiva, de contingencia, que será ampliada a buen seguro en menos de un mes, cuando la federación tenga clara la situación global y por tanto se pueda llevar a cabo la planificación deportiva real de la próxima temporada".

"La desaparición de determinadas incertidumbres permitirá ir incorporando deportistas. Así evitamos generar falsas expectativas o programas inviables", añadió al anunciar el listado.

En alpino se ha tenido en cuenta a los esquiadores clasificados en el top 20 de la general de Copa de Europa y en el resto de disciplinas a los deportistas con resultados estables entre los 30 mejores en Copas del Mundo FIS.

Respecto a los cuatro jóvenes, son los que más proyección han demostrado esta temporada y están en el ránking FIS dentro de los 10 mejores de su edad a nivel mundial.

Para completar la lista "hay que hacer un ejercicio de balance entre las necesidades de programa, la disponibilidad presupuestaria y la posibilidad de entrenar fuera de España", dijo Hernán.

"Este es el tema que más nos preocupa ahora. Tenemos un equipo técnico plurinacional y nuestra programación deportiva se hace en un 80% fuera de España", indicó.

Ante la pandemia de COVID, el objetivo es "encontrar el equilibrio entre no correr riesgos para la salud de los deportistas ni incurrir en gastos imprevistos y conseguir que los deportistas entrenen y mejoren".

"Los desplazamientos van a estar muy limitados y protocolizados, hay que aprender a gestionar esta nueva variable de entrenamiento y que no se convierta en una nueva fuente de estrés para los deportistas", comentó el director deportivo, que para una temporada con mundiales FIS y con clasificación olímpica prevé "mucha preparación física especifica, concentraciones en nieve más largas y más cerca para evitar traslados y menos entrenamientos compartidos con otros equipos".