Nissan Motor prescindirá de más de 20.000 empleados, según Kyodo

Un empleado de Nissan trabajan en la planta de la empresa en Oppama, Japón. EFE/EVERETT KENNEDY BROWN/Archivo

Tokio, 22 may (EFE).- Nissan Motor tiene intención de desprenderse de 20.000 empleados, fundamentalmente en Europa y en países de economías emergentes, para hacer frente a la caída en la demanda global de vehículos, informó este viernes la agencia nipona Kyodo.

Citando fuentes conocedoras de estas intenciones, Kyodo señaló que esa reducción, que forma parte de los planes de reestructuración de la compañía, representa el 15 % de su plantilla en todo el mundo.

Consultada por Efe acerca de esta versión, una portavoz de la firma respondió que Nissan Motor no hace comentarios "sobre especulaciones".

Kyodo no precisó en qué plazo se aplicaría esa reducción, pero recordó que en julio pasado Nissan Motor anunció que recortaría 15.000 puestos de trabajo globalmente hasta marzo de 2023 como parte de un programa de reestructuración.

Nissan Motor tiene programado anunciar un plan a medio plazo el próximo jueves, cuando dé a conocer los resultados de su año fiscal cerrado en marzo pasado, en el que detallará sus acciones para hacer frente a las derivaciones de la pandemia de coronavirus.

El pasado 28 de abril la compañía ya anunció que cerrará ese ejercicio con unas pérdidas próximas a los 900 millones de dólares.

La información de Kyodo se suma a otra difundida la semana pasada por el diario financiero Nikkei que dio cuenta de la intención de Nissan Motor de cerrar su fábrica en Barcelona y trasladar su producción a plantas de Renault, con la que tiene una alianza.

Una portavoz de Nissan calificó como "conjeturas" las versiones sobre el posible cierre de la planta de Barcelona.

Al igual que otras firmas del sector, Nissan se ha visto obligada a suspender sus operaciones en muchas fábricas por el impacto que están teniendo en la demanda de vehículos las derivaciones de la pandemia de coronavirus.