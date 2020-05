Mujeres rurales abogan por un mejor acceso al agua y a la tierra en América y el Caribe

Procurar mayor acceso de las mujeres rurales a la tierra, crear ofertas de capacitación acompañadas de acceso a Internet y herramientas tecnológicas de producción, generar sistemas de financiamiento diferenciados y desarrollar políticas públicas en materia del cuidado de la familia fueron algunas de las estrategias propuestas. EFE/Fernando Bizerra Jr./Archivo

San José, 22 may. (EFE).- Mujeres rurales y figuras del sector agropecuario de América y el Caribe abogaron por un mejor acceso a la tierra, el agua y la conectividad, con el fin de cerrar las brechas de género en el sector que se están incrementando con la pandemia del COVID-19.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en Costa Rica, informó este viernes que esas fueron algunas de las conclusiones de una serie de foros virtuales que organizó en los últimos días para discutir sobre la brecha de género y las repercusiones de la pandemia en las mujeres agricultoras.

En el último foro participaron la senadora mexicana Beatriz Paredes; la jefa de la División Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), María Caridad Araujo; la directora de Relaciones Externas del IICA, Beverly Best; y el director general de este organismo, Manuel Otero.

“Si las productoras rurales tuvieran las mismas oportunidades que los hombres, el rendimiento de las cosechas ascendería de 20% a 30%”, explicó Otero.

Procurar mayor acceso de las mujeres rurales a la tierra, crear ofertas de capacitación acompañadas de acceso a Internet y herramientas tecnológicas de producción, generar sistemas de financiamiento diferenciados y desarrollar políticas públicas en materia del cuidado de la familia fueron algunas de las estrategias propuestas.

Por su parte, la senadora Paredes consideró "indispensable que se garantice que no haya hambruna en los territorios rurales y zonas marginales", ante lo que "es fundamental tomar medidas de prevención urgentes”.

La senadora solicitó que, bajo el liderazgo del IICA, se desarrolle un plan de generación de empleo en las regiones latinoamericanas y caribeñas.

Otro de los desafíos urgentes de la región es garantizar el acceso al agua en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19

“Las zonas rurales concentran más del 60 % de la población que no tiene acceso al agua. En la recuperación existen oportunidades de desarrollar inversiones en esta materia, en conectividad y en las agendas de inclusión, dándoles prioridad en el ámbito rural”, dijo María Caridad Araujo, del BID.

En el foro de cierre, el IICA anunció un estudio que realiza junto con Microsoft y el BID para analizar los desafíos de conexión a Internet de los territorios rurales.

El IICA detalló que en los foros también se evidenció la preocupación que existe por que se produzcan retrocesos en materia de derechos humanos, productividad agrícola y seguridad alimentaria.

“Las mujeres pueden impulsar el cambio como lo han hecho en el pasado para construir un mundo mejor. Ha llegado el momento de que se logren resultados sustanciales, el IICA y los demás actores no pueden seguir operando como siempre, deben dar una respuesta extraordinaria con un nuevo modelo de desarrollo”, expresó Beverly Best.

Las voces de las mujeres rurales y los documentos que surjan de estos encuentros serán difundidos por el IICA en una próxima reunión de ministros de Agricultura del continente.