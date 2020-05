Mujeres artistas protagonizarán subasta de Sotheby’s

(Bloomberg) -- Cientos de obras de arte de la colección de la difunta marchante de arte Ginny Williams, estimadas en más de US$50 millones, se dirigen a Sotheby’s.

Obras producidas por mujeres, como las artistas maestras de la posguerra, Lee Krasner y Joan Mitchell, comprenden la mayor parte del tesoro de 450 piezas, y los mejores lotes se ofrecerán en una venta independiente el 29 de junio en Nueva York, dij Sotheby’s el viernes. La venta nocturna tradicional de arte contemporáneo de la compañía, que se iba a realizar este mes, se celebrará inmediatamente después.

Sotheby’s dijo que ya ha asegurado obras de arte por más de US$175 millones para las ventas en vivo planeadas. Será la primera prueba pública del mercado de alta gama desde que la pandemia de coronavirus puso al mundo del arte en estado de aislamiento en marzo. Christie’s cambió el formato tradicional por uno dividido en cuatro partes en cuatro ciudades del mundo el 10 de julio.

En los próximos días, Sotheby’s proporcionará más detalles sobre cómo planea llevar a cabo las subastas y vistas preliminares. Christie’s dijo que transmitirá sus subastas en vivo por internet y seguirá las pautas de distanciamiento social exigidas por los Gobiernos

Williams, que murió el año pasado, fue una coleccionista convertida en marchante de Denver. Participó en las juntas directivas del Solomon R. Guggenheim Museum y del Hirshhorn Museum & Sculpture Garden en Washington. Era amiga de muchas de las artistas femeninas cuyas obras recopilaba.

El lote principal de la colección de Williams en Sotheby’s es un lienzo de 2,7 metros de alto de Mitchell, titulado “Straw“ (1976), cuya venta se estima que alcance entre US$5 millones y US$7 millones.

Nota Original:Female Artists Star With $50 Million Trove on Block at Sotheby’s

