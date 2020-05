Muere el mayordomo de la Casa Blanca bajo 11 presidentes de coronavirus

Vista general de la Casa Blanca en Washington DC, Estados Unidos. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Washington, 21 may (EFE).- El que fuera mayordomo de la Casa Blanca bajo 11 Administraciones, Wilson Roosevelt Jerman, murió a los 91 años de coronavirus, según informó su familia a medios estadounidenses.

Jerman entró a trabajar en la Casa Blanca en 1957 con el republicano Dwight D. Eisenhower (1953-1961) de presidente y se retiró en 2012, durante el mandato de Barack Obama (2009-2017).

Aunque empezó como limpiador, tardó poco en ocupar el puesto de mayordomo, un ascenso promovido por la ex primera dama Jacqueline Kennedy durante la Presidencia de su marido, John F. Kennedy (1961-1963), según reveló una nieta de Jerman a la afiliada local de Fox News en Washington.

Otra nieta, Shanta Taylor Gay, dijo a CNN que su abuelo falleció el 16 de mayo y lo describió como un hombre que "nunca habló de política" en la casa.

"Era un hombre tranquilo pero severo. Muy generoso, nunca se molestó ni se quejó. Siempre dijo que vivió una vida bendecida", afirmó.

La muerte de Jerman provocó el lamento de varias familias de presidentes, como los Obama, los Bush y los Clinton.

"Con su amabilidad y cuidado, Wilson Jerman ayudó a hacer de la Casa Blanca un hogar durante décadas para las familias presidenciales, incluida la nuestra", dijo en un comunicado la ex primera dama Michelle Obama.

"Su servicio a los demás -añadió-, su disposición de ir más allá por el país que amaba y todas las personas en cuyas vidas estuvo, es un legado digno de su espíritu generoso. Tuvimos la suerte conocerlo. Barack y yo enviamos nuestro sincero amor y oraciones a su familia".

Por su parte, una de las hijas de George W. Bush (2001-2009), Jenna, destacó que Jerman hizo que la Casa Blanca fuera como un hogar para ellos.

"Lo amábamos, mi familia lo quería, y vamos a extrañarlo mucho", agregó.

Cerca de 95.000 personas han muerto en EE.UU. de COVID-19, una enfermedad que ha afectado de forma desproporcionada a los afroamericanos como Jerman.