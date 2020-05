"Matarife", la serie que cuestiona a Uribe por supuestos vínculos con narcos

En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010). EFE/Juan Zarama/Archivo

Bogotá, 22 may (EFE).- La polémica serie "Matarife: un genocida innombrable", escrita por el periodista y abogado Daniel Mendoza, se estrena este viernes y en ella se relatan las supuestas relaciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) con el narcotráfico y el paramilitarismo.

La serie documental "tendrá cinco temporadas en capítulos que no excederán los seis minutos aunque hay otros de tres y de cuatro minutos", explicó este viernes Mendoza a Efe por teléfono.

Mendoza, autor de los guiones de la serie, explica que para este trabajo se basó en artículos que escribió, al igual que en libros y en información publicada por medios periodísticos.

El estreno de la serie, creada para verse a través de grupos cerrados en WhatsApp, se hará en Colombia a las 19.00 hora local de este viernes (00.00 GMT del sábado) y más adelante estará disponible en Instagram y en otras plataformas.

PARA QUE COLOMBIA ENTIENDA

"No me esperaba que se fuera a generar todo esto (...) Lo hice porque vi las relaciones de Uribe con la élite colombiana, con el narcotráfico y con el paramilitarismo", apostilla Mendoza.

La serie, que ya fue grabada en su totalidad, contó con el apoyo de tres organizaciones no gubernamentales que Mendoza prefiere mantener en el anonimato "por seguridad", y desde hoy se podrá ver en WhatsApp.

Según Mendoza, su intención es "traducirle a los colombianos para que puedan entender todos los hechos y las relaciones entre los diferentes agentes de violencia en Colombia con Álvaro Uribe".

El hoy senador Uribe, fundador del partido Centro Democrático, siempre ha negado tener vínculos con paramilitarismo, la corrupción y el narcotráfico, a los que dice que combatió cuando fue presidente e incluso desde otras posiciones del Estado.

DEFENSA URIBISTA

Sin mencionar la serie, los uribistas han salido en defensa de su líder en redes sociales al considerar que la serie afecta el buen nombre del expresidente.

El exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza escribió en redes sociales que los ataques contra Uribe "tienen dos motivos: la venganza de aquellos a quienes combatió y derrotó en campos de batalla y en las urnas y el afán de demoler su imagen y obras para que no sea obstáculo a sus deseos de poder".

"Esos ataques no tienen límites", dijo.

Por otro lado, los uribistas publicaron hace unos días un video en el que hacen un recorrido por la vida política del expresidente.

En el primer capítulo del documento fílmico titulado "Hechos de la vida pública de Álvaro Uribe Vélez", el narrador dice que "en el ejercicio de su trabajo como director (de la Aeronáutica Civil) expidió el decreto 2303 de 1981, que exigía el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes y las brigadas militares de jurisdicción para adelantar trámites en la Aeronáutica".

Se destaca que los narcotraficantes intentaron asesinar a Uribe y que ofrecían hasta 500 millones de pesos de la época por su vida.

También asegura que por petición del mismo Uribe, la Procuraduría (Ministerio Público) investigó sus actuaciones en la Aeronáutica y cuando fue Alcalde de Medellín (1982) pero "no encontraron ningún mérito después de examinarlas" para abrir investigación.

URIBE GUARDA SILENCIO

Pese a que el senador Uribe acostumbra a defenderse de las acusaciones que se le hacen desde diferentes frentes, en esta oportunidad no se ha pronunciado sobre "Matarife".

En una entrevista con BluRadio, a Uribe se le preguntó su opinión sobre la serie y su respuesta fue que estaba concentrado en asuntos de interés nacional como la pandemia del coronavirus.

En Twitter, la primera tendencia en Colombia este viernes era la etiqueta #SuperUribe, con la que los defensores del expresidente hicieron contrapeso a #MatarifeLaSerie, promovida por los desarrolladores del programa web.