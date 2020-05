Más de 181 funcionarios guatemaltecos se han contagiado de COVID-19

Un propietario cierra su negocio bajo la vigilancia de la Policía municipal el pasado 15 de mayo en Guatemala. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 21 may (EFE).- Más de 181 trabajadores del Estado de Guatemala han contraído el coronavirus en el país centroamericano, que hasta este jueves suma 2.265 contagios y 45 defunciones desde que el pasado 13 de marzo se registrara el primer enfermo de COVID-19.

La mayoría de casos se ha dado en la Policía Nacional Civil, con 113 agentes que han sido ingresados en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de acuerdo con cifras de la entidad.

Además, otros once agentes de tránsito de la Municipalidad de Guatemala han contraído el virus, que también ha alcanzado a cinco miembros del Ejército y nueve trabajadores de la división de mantenimiento del propio Seguro Social, según datos a los que tuvo acceso Efe.

En la entidad recaudadora guatemalteca, la Superintendencia de Administración Tributaria, también se reportaron esta semana nueve contagios en sus distintas dependencias.

Al menos dos Ministerios del Gobierno han registrado casos positivos: uno en la cartera de Economía y otro en la de Finanzas Públicas.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, por su parte, tiene constancia de al menos 32 miembros del personal de salud contagiados por la enfermedad en todo el territorio, con lo que en total hay 181 funcionarios con coronavirus.

Además, según confirmó una fuente dentro del Ejecutivo que pidió el anonimato, entre cuatro y seis trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social fueron trasladados a un hotel en la zona hotelera de Ciudad de Guatemala, luego de haber dado positivo.

"Es gente del Ministerio de Salud del área de hospitales. Ayer (miércoles) dieron positivo, pero el ministro (Hugo Monroy) está ocultando todo", aseguró a Efe la fuente.

El Ministerio de Salud informó este jueves que no existen casos dentro de su cartera.

MÁS CASOS Y HOSPITALES SATURADOS

El pasado miércoles, los médicos del Hospital Roosevelt, el más grande del país, también denunciaron que tres de sus colegas habían dado positivo, aunque el Ministerio de Salud, que se ha convertido en el ente rector de la lucha contra la pandemia en el país centroamericano no ha confirmado la denuncia.

El mismo cuerpo médico del Hospital Roosevelt lamentó en un comunicado de prensa que desde que se habilitaron las clínicas de atención respiratoria "se han atendido a más de 2.000 pacientes sintomáticos respiratorios".

Entre estos pacientes con problemas respiratorios hubo personas que dieron positivo a coronavirus que habían sido trasladadas desde el Roosevelt a los únicos dos hospitales del Ministerio de Salud habilitados para la atención de COVID-19 (Villa Nueva y el temporal del Parque de la Industria), pero, "se encuentran saturados y no pueden recibir pacientes que requieren oxígeno suplementario".

Los médicos aseguraron que es "angustiante y frustrante ver el crecimiento exponencial de pacientes descompensados y en condición crítica" e incluso subrayaron que se han sumado a la lista "algunos jóvenes sin factores de riesgo".

HOTELES PARA SANAR

Tanto el Gobierno como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) comenzaron a transferir a pacientes esta semana a al menos tres hoteles en las zonas 9 y 10 de la capital del país.

A diferencia de otros países de la región, como México, el Gobierno de Guatemala obliga a las personas con coronavirus, asintomáticos o no, a mantenerse en los hospitales designados para la emergencia una vez que son detectados, con el fin de controlar la propagación del virus.

El Gobierno de Guatemala ha culminado a la fecha la construcción de cuatro de cinco hospitales de campaña levantados para enfrentar la emergencia sanitaria, pero solo dos están funcionando en la actualidad, además de un hospital de especialidades reconvertido ante la emergencia en marzo.

Dichos hospitales se encuentran en diversos puntos del territorio guatemalteco y se llevaron a cabo con donaciones y readecuaciones presupuestarias.

El país centroamericano aún tiene pendiente concluir a construcción de un hospital más en la costa sur, con capacidad de 10 camas de cuidados intensivos.

Ya finalizó los de Ciudad de Guatemala (centro), Quetzaltenango (oeste), Zacapa (este) y otro más en Petén (norte), que aún tienen pendiente la instalación del oxígeno y por eso no han iniciado funciones a plenitud, según indicó otra fuente del área de comunicación de la cartera de Salud.

La última actualización del Gobierno, el pasado miércoles, detalló que en total se han detectado 2.265 contagios de coronavirus, incluidos 45 decesos.