Mas de 10.000 personas participarán en ensayo en vacuna, entre ellos niños

Londres, 22 may (EFE).- La Universidad de Oxford anunció hoy que ampliará a más de 10.000 personas la participación en los test de vacunas diseñadas para combatir el coronavirus e incluirá entre ellas a individuos mayores de 70 años y a niños de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años.

Esta universidad británica, a través del Instituto Jenner para la Investigación de Vacunas, inició la primera fase de pruebas el pasado mes de abril con mil sujetos sanos menores de 56 años, a los que ahora se unen en la segunda más de 10.200 personas incluyendo a los nuevos grupos de edad.

"Ya hubo mucho interés de personas mayores de 55 años para participar en la primera fase del estudio, pero no podían se seleccionados. Ahora podremos incluir a grupos de mayor edad para continuar con la evaluación de la vacuna", explicó a la cadena BBC Sarah Gilbert, profesora de Virología del Instituto Jenner.

Además de los mayores de 70 años y los niños de entre cinco y 12, los expertos también estudiarán el efecto que tienen diversos tratamientos para la COVID-19 sobre el sistema inmunológico en sujetos de edades comprendidas entre los 56 y los 69 años.

En concreto, los investigadores suministrarán a los participantes dosis de diferentes vacunas experimentales, como la "ChAdOx1 nCoV-19", para después comparar entre los grupos las diferencias entre un tratamiento y otro.

Los expertos del Instituto Jenner estiman que este estudio podría prolongarse entre dos y seis meses, dependiendo de cuántos individuos están expuestos al virus.

Las pruebas efectuadas en monos hasta la fecha con la "ChAdOx1 nCoV-19" indican que los animales inoculados con esta vacuna han desarrollado un cierto grado de protección ante la COVID-19.

Los científicos han destacado que la presencia del virus era menor en los pulmones y vías respiratorias de los primates que recibieron la vacuna, pero advierten de que estos resultados quizá no puedan trasladarse a humanos.

Asimismo, prevén que, en caso de que el tratamiento funcione, podrían tener listas hasta un millón de dosis para el próximo septiembre.