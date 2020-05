Malagó: "En Italia hay 15 deportes de equipo y solo el fútbol no cerró la liga"

El presidente del Comité Olímpico italiano (CONI), Giovanni Malagò. EFE/ Alessandro Di Marco/Archivo

Roma, 22 may (EFE).- Giovanni Malagó, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), manifestó sus dudas sobre las posibilidades reales de completar la temporada 2019-2020 de la Serie A y subrayó que, de los quince deportes de equipo reconocidos en Italia, solo el fútbol sigue sin poner fin a la liga.

"En Italia hay quince deportes de equipo, del balonmano al fútbol americano, del baloncesto al patinaje, del rugby al fútbol. Catorce de quince han parado los campeonatos, catorce de quince no han entregado el título, catorce de quince no establecieron descensos y ascensos. Solo queda el fútbol, porque es distinto y mueve muchos intereses", afirmó Malagó en declaraciones recogidas por los medios italianos.

"Yo me atrevo a decir que el Virtus Bolonia de baloncesto o el Pro Recco de waterpolo también hubieran querido ganar el título", añadió, al referirse al hecho de que el baloncesto y el voleibol decidieron abandonar la campaña sin elegir al campeón ni establecer los descensos y ascensos.

En las últimas semanas, el baloncesto, el voleibol o el rugby declararon oficialmente cerrada la temporada 2019-2020, pero el fútbol sigue intentando buscar una manera para reanudar la competición y evitar que se disparen unas pérdidas ya millonarias.

Los clubes reanudaron los entrenamientos, de forma individual, el pasado 4 de mayo y organizaron las primeras sesiones en equipo esta semana, con el deseo de que la Serie A se pueda retomar el próximo 14 de junio.

Según Malagó, en algunos casos la obstinación de los presidentes de los clubes de la liga italiana se debe a su interés personal, más que al bien común.

"Pienso que casi todos los presidentes están condicionados por la posición de sus clubes en la tabla. No digo que haya buenos y malos, pero pienso que es natural que puede haber distintas opiniones dependiendo de la posición en la que estaba el club, si luchaba por la permanencia o por el título", afirmó.