Los clubes de la Premier se volverán a someter a los test este viernes

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Londres, 22 may. (EFE).- Los clubes de la Premier League se someterán este viernes a una segunda ronda de test, después de los realizados a principios de semana que arrojaron seis contagios de entre los 748 realizados.

Los resultados se conocerán tras 48 horas, una vez que se hayan hecho estas pruebas.

El Norwich City se someterá por primera vez a los test después de no participar en la primera ronda, según informó la cadena británica Sky Sports.

La primera oleada de estas pruebas fue dirigida a 748 jugadores y empleados de la Premier League, dando como resultado seis contagiados, de los que tres pertenecieron al Watford, uno al Burnley y dos a un equipo que no se ha desvelado.

Los jugadores que den positivo deben aislarse durante siete días.

Esta es la primera semana en el retorno a los entrenamientos de los clubes de la Premier League, que esperan que la próxima semana puedan retornar los entrenamientos con contacto.