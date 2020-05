LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

MUN-GEN CORONAVIRUS

BEIJING - China redobla sus esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus y crear empleos mientras el número de trabajadores parados aumenta en todo el mundo. La ayuda a la segunda mayor economía del mundo, el principal motor del crecimiento global en los últimos años, se produce tras el anuncio de que cerca de 39 millones de estadounidenses perdieron el trabajo desde que la crisis se aceleró hace dos meses. Por Joe McDonald y Elaine Kurtenbach. 691 palabras. AP Foto. ENVIADO.

- MUN-GEN CORONAVIRUS-LO ULTIMO: Sucesos más recientes sobre el COVID-19 en el mundo.

-EUR-MED CORONAVIRUS-VACUNA: Estudio contra COVID-19 vacunará a 10.000 en Gran Bretaña.

MUN-GEN CORONAVIRUS-DESPLAZADOS

AMÁN - Los conflictos armados obligaron a unas 661.000 personas en 19 países a abandonar sus casas en los dos meses desde el llamado del secretario general de Naciones Unidos a un tregua para combatir la pandemia del coronavirus, dice grupo de ayuda internacional. 372 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: ONU-GEN CORONAVIRUS-ONU-ALTO EL FUEGO.

ASI-GEN PAKISTAN-ACCIDENTE DE AVION

KARACHI, Pakistán - Se estrella avión de pasajeros paquistaní y habría más de 100 muertos, pero se habla de dos sobrevivientes . Por Adil. Jawad. 659 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-NY-GERIATRICOS

NUEVA YORK - Más de 4.300 pacientes que se recuperaban del coronavirus fueron enviados a las vulnerables residencias para ancianos de Nueva York por orden del estado, en una medida posteriormente suspendida en medio de críticas de que alimentaba el brote de COVID-19 más grande de la nación, según comprobó The Associated Press. Por Bernard Condon, Jennifer Peltz y Jim Mustian. 860 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMERICA EN IMAGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 15 y el 21 de mayo de 2020. 76 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-ECO ARGENTINA-DEUDA

BUENOS AIRES - Argentina se encamina a un cese de pagos, el noveno de su historia, ante el probable incumplimiento de vencimientos de títulos por 503 millones de dólares. El impago se produciría en el marco de la extensión hasta el 2 de junio del plazo que el gobierno les dio a los acreedores para aceptar una oferta de reestructuración de la deuda por más de 66.000 millones dólares. Por Almudena Calatrava. 520 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

AMS-GEN VENEZUELA-DIRECTV

CARACAS - El Tribunal Supremo de Venezuela ordena la toma inmediata de todos los inmuebles y activos de la empresa de televisión por suscripción DirecTV, tres días después de que la compañía cesó sus operaciones en la nación suramericana. 159 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-MAMUTS

CIUDAD DE MÉXICO - Los arqueólogos hallan los huesos de unos 60 mamuts en la zona donde se construye un aeropuerto al norte de la Ciudad de México, cerca de “trampas” construidas por humanos donde se encontraron más de una decena de restos de estos animales extintos el año pasado. Por Mark Stevenson. 341 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN LA ACUSADORA DE JOE BIDEN

SAN LUIS OBISPO, California - Deudas. Afirmaciones falsas sobre sus estudios. Prácticas cuestionables en el terreno laboral. La mujer que acusa a Joe Biden de haberla agredido sexualmente tiene muchos elementos que pueden hacer dudar de su credibilidad. Pero también muchos defensores que ponen las manos en el fuego por ella. Por Alexandra Jaffe, Brian Slodysko, Maryclaire Dale y Martha Mendoza. 1.200 palabras. AP Foto.

AMN-POL EEUU-BIDEN

ATLANTA - Joe Biden, el virtual candidato presidencial demócrata, se muestra irascible en una entrevista con un conocido periodista negro de radio que le pregunta sobre el apoyo con que cuenta entre los afroestadounidenses y sobre su compañera de fórmula. Por Bill Barrow. 288 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-ECONOMIA-SONDEO

WASHINGTON - Encuesta AP-NORC: muchos en Estados Unidos no regresarán pronto a gimnasios ni a restaurantes. Por Josh Boak y Emily Swanson. 403 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-SUDAFRICA-FOTOS

JOHANNESBURGO - No se me acerque. Retroceda. No me toque. El confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus y la presencia de policías y soldados en las calles para hacerlo cumplir, generan desasosiego en un país que tiene fresca en la memoria la discriminación racial de un pasado no muy lejano. El apartheid tal vez sea algo del pasado en Sudáfrica, pero la desigualdad no. Por Jerome Delay y Cara Anna. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CHINA-ASAMBLEA

BEIJING - China aumentará el gasto para revivir su economía, golpeada por la pandemia del coronavirus y frenar la creciente destrucción de empleo, dice el primer ministro. Pero Beijing, que también ampliará el presupuesto de defensa, no lanza estímulos masivos como los de Estados Unidos o Japón. Por Joe McDonald. 800 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN TRUMP-CIELOS ABIERTOS

BRUSELAS - Diez países de la Unión Europea lamentan los planes de Estados Unidos de retirarse de un acuerdo internacional que permite vuelos de observaciones sobre más de 30 naciones y prometen defender el tratado, mientras enviados de la OTAN se reúnen para discutir la situación. Por Lormne Cooke. 368 palabras. AP Foto. ENVIADO.

TEHERÁN - El ayatolá Ali Jamenei dice que Israel es un “tumor canceroso” que “sin duda extirparemos y destruiremos”, durante un discurso anual en apoyo a los palestinos en el que renueva sus amenazas contra el principal enemigo de Irán en Oriente Medio. Por Amir Vahdat y Jon Gambrell. 318 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-BAS JERRY SLOAN-DECESO

SIN PROCEDENCIA - Jerry Sloan, el entrenador que llevó al Jazz de Utah a la final de la NBA en 1997 y 1998 y que se ganó un lugar en el Salón de la Fama del Básquetbol, muere a los 78 años. El Jazz informa que Sloan falleció de complicaciones relacionadas con la enfermedad de Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad degenerativa. Por Tim Reynolds. 221 palabras. AP Foto. ENVIADO. SE AMPLIARÁ.

DEP-GEN JAPON-CHINA EVENTOS

TOKIO - La incertidumbre sobre la logística que ronda los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos para el próximo año a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, se extiende a China. Siendo el país donde el brote de COVID-19 fue detectado primero, sostendrá tres eventos deportivos masivos en un periodo de un año, después de la clausura de los Juegos de Tokio. Por Stephen Wade. 488 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN ASHLEY COOPER-DECESO

BRISBANE, Australia - Muere Ashley Cooper, quien ganó cuatro títulos de Grand Slam en sencillos -incluyendo los torneos de Australia, Wimbledon y Estados Unidos en 1958-. Tenía 83 años. Cooper, ex número uno del mundo, lideró al equipo de Australia en la conquista de la Copa Davis sobre Estados Unidos para retener el título en 1957. 338 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS YORDANO

NUEVA YORK - Ha lanzado más de una decena de discos a lo largo de su dilatada carrera, pero hoy Yordano tiene los nervios de punta, “como el boxeador que perdió, se retiró, pero quiere seguir peleando”. El cantautor ítalo-venezolano vuelve al ring con “Después de todo”, su primera producción tras una batalla intensa contra el cáncer. Por Sigal Ratner-Arias. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-MUS AITANA-REIK

CIUDAD DE MÉXICO - Aitana y Reik tuvieron que cancelar los planes de video para su sencillo “Enemigos”, pero encontraron la solución en una animación donde la cantante española se convierte en una súper heroína que salva a la música. Por Berenice Bautista. 700 palabras. AP Foto.

