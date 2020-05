La NFL muestra que el proceso de reapertura no será nada fácil

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) reconoció que iniciar todo el proceso de reapertura de la actividad tras la suspensión por causa de la pandemia del coronavirus no será un proceso fácil. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 22 may (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) reconoció que iniciar todo el proceso de reapertura de la actividad tras la suspensión por causa de la pandemia del coronavirus no será un proceso fácil.

Por el contrario, su filosofía ha sido la de mostrar una gran cautela en cada una de las decisiones que ha tomado hasta el momento, incluida la reapertura de instalaciones de sus 32 equipos.

Dentro de la NFL se dan muchas cuestiones que deben ser atendidas con la reapertura de las instalaciones de los equipos en todo el país.

Algunos ejecutivos y personal de los clubes --sin incluir todavía a un solo entrenador y/o jugador-- regresaron a sus oficinas el martes, pero ello no presagia que la situación normal este cercana, algo que desde dentro de la NFL reconocen.

Lo mismo que la pasada noche expresó el sindicato de jugadores, que reiteró la gran cantidad de obstáculos que se van a dar de cara al regreso de la actividad dentro de la NFL.

Pero sobre todo, los responsables de los jugadores aseguran que la clave en los avances se dará en la respuesta que la liga tenga prevista a los casos positivos que puedan darse en la vuelta a la actividad.

Desde la liga ya se adelanta que un aspecto --relevante-- en este proceso es que se mantenga el equilibrio competitivo.

"Los asuntos de competitividad siempre son importantes y siempre son considerados de una forma para mantener un trato equitativo entre los 32 equipos", dijo Jeff Pash, consejero directivo jurídico de la NFL. "Ciertamente nuestra meta será tener a los 32 equipos operando de forma continua".

Estos son algunos de los desafíos que afrontan los equipos en un momento en el que deberían estar ya en marcha sus actividades organizadas, a las que seguirían los minicampamentos.

Debido a las restricciones de los gobiernos locales y estatales, al menos 12 franquicias no tuvieron oportunidad de iniciar el proceso de reapertura esta semana.

Están en esa situación los cuatro equipos de California --los Raiders de Las Vegas aún cuentan debido a que su centro de entrenamiento está en Alameda--, además de los dos equipos de New Jersey (Giants y Jets de Nueva York).

Mientras que el presidente de los Ravens de Baltimore, Dick Cass, también anticipó el pasado martes que no abrirían sus instalaciones hasta que el gobernador de Maryland les diese luz verde, dado el equipo no está visto como un negocio esencial.

Tampoco desde la NFL las autoridades médicas quieren poner fechas en el calendario de la vuelta a la competición, pero trabajan en colaboración estrecha con la ciencia y la información a la hora de dar pasos más rápidos en la vuelta a la normalidad.

Uno de ellos será la consideración del comportamiento de los jugadores en los vestuarios, donde no se da la separación social que ahora se exige a toda la población y ya se trabaja en la búsqueda de lograr más espacio.