La NBA cada vez más cerca de concretar el plan de vuelta a la competición

Houston (EE.UU.), 21 may (EFE).- La esperanza de volver a la competición dentro de la NBA cada día es mayor debido a que el trabajo realizado por el comisionado Adam Silver se acerca a dejar cerrado el plan que les permita reiniciar la acción en un futuro cercano, que podría ser el próximo mes de julio.

La NBA está dando pasos meticulosos hacia un regreso a la temporada a medida que el país también comienza a reabrir lentamente en medio de la pandemia del coronavirus.

Algunas instalaciones deportivas de los equipos se han reabierto para que puedan trabajar los jugadores de forma individual y con carácter voluntario, sin entrenadores (los trabajos oficiales aún no están permitidos) a medida que la liga comienza los preparativos para la reanudación en una o más ubicaciones centralizadas.

Muchos detalles aún no se han determinado, como cuántos equipos volverán realmente para terminar la temporada, cuántos más partidos de temporada regular se disputarán y cómo se alojarán los jugadores.

La liga espera tener un campamento de entrenamiento de un mes en las instalaciones de entrenamientos de cada equipo, seguido de la reanudación de la temporada, probablemente en Disney World de Orlando, dado que la cadena ESPN/Disney es un importante patrocinador de la NBA.

Además, el área cuenta con un amplio espacio hotelero y también instalaciones deportivas donde los equipos pueden realizar entrenamientos. La liga no quiere arriesgarse a viajar mucho durante la pandemia.

Por lo tanto, es probable que los playoffs se celebren en Orlando con pocos o incluso sin aficionados.

Además, todos los jugadores serán evaluados con test del COVID-19 y la liga está tratando de desarrollar una estrategia en caso de que un jugador dé positivo.

El plan de la liga es eliminar a cualquier jugador que dé positivo y reanude rápidamente la temporada, independientemente del jugador. Eso animará a los jugadores a limitar la interacción con otros durante la reanudación.

Existe un acuerdo entre los jugadores y los dueños para reanudar la temporada, y hay incentivos financieros para ambos.

La liga estaba en medio de una de las temporadas más emocionantes de los últimos años. Con la reconstrucción de los Warriors de Golden State, no había un favorito definitivo, y los Bucks de Milwaukee, Los Angeles Lakers y los Angeles Clippers estaban como los favoritos al título cuando se dio la suspensión de la comeptición.

En el apartado individual, el alero LeBron James estaba experimentando un renacimiento después de una primera temporada plagada de lesiones con los Lakers.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo estaba obteniendo números aún mejores esta temporada que en su temporada de Jugador Más Valioso (MVP) del 2018-19 con los Bucks, mientras que los aleros Paul George y Kawhi Leonard comenzaron a dominar al frente de los Clippers.

La NBA dudó en dar un paso importante hacia un retorno hasta que encontró un método que le permita realizar pruebas generalizadas de jugadores sin quitar esos test a la población que más lo necesita.

El plan es que los jugadores se prueben una vez por semana, y a cada uno de ellos también se le tome la temperatura antes de ingresar a los campos y las instalaciones de entrenamiento.

La esperanza es terminar los playoffs a principios de septiembre, evitando conflictos con la temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Por supuesto, eso garantizaría que la temporada 2020-21 se retrasaría, potencialmente a un comienzo en diciembre.

Lo anterior significa que la competición se extendería hasta el mes de agosto y no habría posibilidad que las estrellas de la NBA estuviesen en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con el equipo nacional de Estados Unidos.

Por ahora, el objetivo es reanudar la temporada, pero los jugadores insisten que no arriesgaran nada que pueda perjudicar a sus familias cuando se trate de poner en riesgo la salud.

De ahí, que los equipos ahora lo único que están centrados es en asegurar la vuelta a los entrenamientos colectivos y volver a pensar en la competición regular.

La liga aún está diseñando un plan sobre cómo terminar la temporada regular y determinar los lugares de desempate.

Sobre todo porque existen importantes interrogantes sin resolver como son si se va a reanudar la temporada con los 30 equipos cuando varios ya están eliminados de los playoffs.

Otra opción podría ser el establecer un torneo de play-in para los dos últimos lugares de playoffs en cada conferencia.

Estas son algunas de las preguntas que deberán responderse durante las próximas semanas, pero por ahora, la NBA parece estar en camino de reanudar la temporada el próximo mes de julio.