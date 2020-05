La Autoridad Nacional Palestina interrumpe la coordinación de seguridad con Israel

EFE/EPA/ALAA BADARNEH /Archivo

Jerusalén, 22 may (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) informó anoche a Israel de que interrumpía la coordinación de seguridad en todos los niveles, en respuesta a los planes del Gobierno israelí de anexionar parte del territorio ocupado de Cisjordania, según informó hoy la radio pública israelí Kan.

Cuando el presidente palestino, Mahmud Abás, anunció el martes la interrupción de todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos, incluyendo en materia de seguridad, parecía una más de las incontables amenazas de su Gobierno, que durante años ha reiterado una y otra vez que interrumpiría la coordinación de seguridad pero sin llegar a implementarlo.

Por eso, la notificación de la ANP a Israel de que interrumpía esta cooperación, vital para la estabilidad de la región, representa, cuanto menos, un cambio de estrategia y, de máxima, un punto de inflexión en las relaciones entre ambos Gobiernos.

Según el informe de Kan, los palestinos decidieron cancelar una línea directa para intercambiar información en situaciones de emergencia, además de reuniones entre altos cargos de seguridad de ambas partes.

Por otra parte, oficiales de la ANP habrían informado a Israel de que sus fuerzas de seguridad ya no protegerían a israelíes que entren por error a zonas bajo control de seguridad palestino (Área A).

En 1995, los Acuerdos de Oslo dividieron los territorios de Cisjordania en tres zonas: A, bajo control de la Autoridad Nacional Palestina; B, bajo control administrativo palestino y de seguridad israelí; y C, controlada íntegramente por Israel.

La cooperación de seguridad entre las partes en Cisjordania se ha convertido en uno de los pilares de la estabilidad en la zona e incluye cuestiones que van desde el intercambio de información sobre potenciales ataques contra israelíes o sobre actividades del movimiento islamista Hamás contra la ANP hasta la coordinación para que oficiales palestinos puedan circular con facilidad entre distintas zonas del territorio.

La posibilidad de la anexión de territorios en Cisjordania ocupada, prevista para la segunda mitad del año e incluida en el acuerdo de coalición del nuevo Gobierno israelí, ha causado el rechazo de los palestinos y de buena parte de la comunidad internacional, incluyendo a Jordania, cuyo primer ministro amenazó ayer con reconsiderar la relación de su país con Israel, con quien rige un acuerdo de paz.