Jameneí urge reforzar el frente de resistencia para eliminar el "virus sionista"

Teherán, 22 may (EFE).- El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, llamó este viernes a reforzar con todos los medios posibles a los grupos de resistencia palestinos en su lucha contra Israel y a rechazar la normalización de los lazos con ese país para eliminar "el virus sionista".

En un discurso con motivo del Día de Al Quds (Jerusalén), Jameneí ofreció siete consejos para lograr la liberación de Palestina, coincidiendo con el plan de Israel de anexionar partes de Cisjordania y con una escalada de la tensión entre Teherán y Tel Aviv que ha incluido ataques cibernéticos.

"Mi consejo principal es continuar esta lucha y organizar mejor a los grupos de la yihad (guerra santa) y expandir la yihad dentro de los territorios palestinos", subrayó el líder en alusión a Cisjordania, gobernada por la Autoridad Nacional Palestina.

"Todos deben ayudar a la nación palestina en esta santa lucha y apoyar a los combatientes palestinos. Con orgullo haremos todo lo que esté a nuestro alcance en esta vía", agregó.

El líder destacó que al inicio los "luchadores palestinos tenían orgullo y coraje y su único problema era que no tenían armas en sus manos" pero poco a poco "el equilibrio de poder se transformó en Palestina".

UN CAMBIO EN LA ECUACIÓN DE PODER

Al respecto, explicó que la Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista Hamás, que cuenta con el respaldo de Teherán, a día de hoy "puede resistir la agresión del enemigo sionista y derrotarlo".

"Este cambio en la ecuación en las tierras ocupadas acercará el tema de Palestina a los pasos finales", afirmó, elogiando como ejemplo a seguir a Hamás, Yihad Islámica y el grupo libanés Hizbolá, todos ellos armados.

En su alocución, Jameneí insistió en que "la lucha para liberar Palestina es una yihad y una obligación islámica" y aseguró que la victoria "ha sido garantizada".

El objetivo es la liberación de "todas las tierras palestinas", remarcó el líder supremo iraní, descartando "la formación de un gobierno en un rincón de las tierras palestinas" y, en definitiva, el llamado acuerdo del siglo propuesto por Estados Unidos.

Jameneí recordó que en el pasado "las negociaciones con EE.UU. y otros gobiernos occidentales fueron experiencias amargas y sin éxito para Palestina".

"Aunque se permite utilizar en esta lucha cualquier medio halal (permitido por el islam), incluido el apoyo global, es absolutamente esencial evitar confiar en los gobiernos occidentales y los grupos internacionales que dependen de ellos", aseveró.

ES NECESARIO DESTRUIR "REALIDADES DAÑINAS"

Jameneí también se refirió en su discurso a la política de normalizar los lazos con Israel que, a su juicio, es la estrategia de EE.UU. y ha sido seguida por algunos de sus aliados árabes.

"Ciertos gobiernos árabes en la región han estado preparando el terreno para esta normalización mediante el establecimiento de lazos económicos y otras cosas similares, pero estos esfuerzos son completamente vanos e inútiles", apostilló.

Al respecto, denunció que algunos justifican "este comportamiento vergonzoso" argumentando que "el régimen sionista es una realidad que la región debe aceptar".

"Olvidan que es necesario luchar y destruir realidades fatales y dañinas. Hoy el coronavirus es una realidad y, sin embargo, todas las personas sabias están de acuerdo en que es necesario combatirlo", indicó.

Siguiendo con este ejemplo, advirtió que "sin lugar a dudas, el virus del sionismo no durará mucho más y será arrancado de raíz gracias a la determinación, la fe y el orgullo de la juventud".

El discurso de Jameneí ha sido el acto principal del Día de Al Quds ya que las habituales marchas multitudinarias han sido canceladas en Irán debido a la pandemia de la COVID-19. EFE

