Inflación de México se acelera a inicios de mayo por alimentos

(Bloomberg) -- La inflación de México se aceleró más de lo esperado a principios de mayo después de un aumento en los precios de los alimentos, incluidas las frutas y verduras, en medio de las medidas de confinamiento de coronavirus.

Los precios al consumidor subieron 2,83% respecto de un año antes, más que la estimación promedio de 2,51% de una encuesta de Bloomberg, y por encima del 2,21% de fines de abril. Los precios se elevaron 0,3% frente a las dos semanas previas, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su sitio web. El banco central tiene una meta inflacionaria anual de 3%, más o menos un punto porcentual.

Los datos de inflación se recopilan de forma virtual desde abril, debido a que el país se encuentra con medidas de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Datos clave

El banco central ha reducido las tasas de interés en medio punto en marzo, abril y mayo, elevando los costos de los préstamos a 5,50%. Se espera que recorte otros 50 puntos básicos en junio, ya que se proyecta que la economía se contraerá 7,6% este año, la mayor caída desde 1932.

Jonathan Heath, uno de los cinco miembros de la junta del banco central que votan sobre la tasa de interés clave de México, dijo esta semana prevé una mayor reducción en los costos de endeudamiento. Agregó que no sabe a qué tasa terminará el ciclo de flexibilización, ya que depende de cómo evolucionen los datos.

Heath también está preocupado por la falta de entrevistas en persona para medir la inflación, ya que dice que puede causar grandes distorsiones en cualquier dirección, lo que hace difícil predecir dónde terminará el indicador.

México perdió 555.247 empleos en abril en medio del cierre por el virus, la mayor disminución mensual que se haya registrado y superior a los 342.077 empleos creados en todo el año pasado.

Más información:

Los precios de la energía y el combustible disminuyeron 13,4% a principios de mayo frente a un año antes debido al colapso de los precios del crudo en el mercado internacional, que han mostrado una leve recuperación. Los costos de alimentos y bebidas aumentaron 6,5% durante el mismo período, mientras que los de las frutas y verduras avanzaron 19,2%.

Los precios básicos subieron 0,24% respecto de las dos semanas anteriores, en comparación con la proyección de un aumento de 0,12% en una encuesta de Bloomberg.

Por otra parte, Inegi también dijo el viernes que las ventas minoristas se contrajeron 1,3% en términos anuales, lo que se compara con la mediana de las estimaciones de analistas encuestados por Bloomberg, de 1%.

Nota Original:Mexico Inflation Quickens in Early May on Food Price Increases

