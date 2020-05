Hoeness y Beckenbauer estarán en la tribuna en el Bayern-Eintracht

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archivo

Berlín, 22 may (EFE).- Los exinternacionales Uli Hoeness y Franz Beckenbauer, ambos expresidentes y actualmente presidentes honorarios del Bayern Múnich, estarán en la tribuna del Allianz Arena mañana en el partido del conjunto bávaro contra el Eintracht

Hoeness y Beckenbauer han sido incluidos en la delegación de ocho personas que, en el marco de las reglas especiales del coronavirus, puede llevar el Bayern a la tribuna.

El Eintracht podrá llevar una delegación de cuatro personas.

Beckenbauer asistirá al estadio después de un largo tiempo de ausencia por problemas de salud.

"Voy a gozar el partido a puerta cerrada y concentrarme de lleno en lo que pasé en el campo", dijo Beckenbauer al diario "Bild".

Beckenbauer considera incluso que para él hay una ventaja en el hecho de que el partido sea a puerta cerrada.

"Normalmente siempre hay alguien que me pregunta, ¿Franz, cómo has visto esto o lo otro? Yo prefiero ver fútbol sin tener que hablar mucho", dijo. EFE

rz/og