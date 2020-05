Habrá multas de más de mil euros por no hacer cuarentena al llegar al Reino Unido

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 22 may (EFE).- Los viajeros que lleguen al Reino Unido del extranjero podrán ser multados con hasta 1.000 libras (unos 1.100 euros) si no guardan 14 días de cuarentena a su llegada al país como medida para prevenir un segundo repunte del coronavirus.

Según confirmó un portavoz del Gobierno británico, se espera que la ministra británica de Interior, Priti Patel, aporte esta tarde más detalles acerca de esa nueva norma, que será previsiblemente introducida a principios del próximo mes.

Al parecer, quedarán exentos de esa cuarentena los conductores de camiones y funcionarios médicos y tampoco se aplicará a la zona de viaje con Irlanda.

En cambio, aquellas personas que lleguen al Reino Unido procedentes de Francia sí deberán cumplir con ese requisito, al contrario de lo que se había venido diciendo en los últimos días.

Los viajeros internacionales tendrán que rellenar un formulario a su entrada al país, en el que han de precisar sus datos de contacto y podrían ser sometidos a inspecciones sorpresa por trabajadores sanitarios a fin de asegurar que cumplen con los estipulado.

Según esto, cualquier viajero que acceda al país en avión, ferri o tren deberá proporcionar una dirección en la que planea aislarse pues, de no hacerlo, será el gobierno el que habilite un lugar en el que deba alojarse durante ese periodo de cuarentena.

El Ejecutivo de Boris Johnson también adelantó hace días que esa medida sería revisada cada tres semanas.

La medida ha sido calificada por el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, de "idiota" e "impracticable", al tiempo que desde el sector de la aviación británica se han expresado temores a que la decisión termine "matando" los viajes internacionales desde y hacia este país.