¿Ganas de Juegos? 5 preguntas y respuestas para conocer la historia olímpica

Madrid, 22 may (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

En los 14 meses que faltan para la inauguración hay tiempo suficiente para conocer a fondo la historia olímpica. Ahí van cinco preguntas con tres respuestas posibles, solo una correcta, sobre los Juegos de todos los tiempos.

Las soluciones, al final.

1. La británica Charlotte Cooper, primera mujer campeona olímpica con su medalla de oro en tenis en París 1900, padecía una importante discapacidad física. ¿Cuál?

a. Era sorda

b. Le faltaban tres dedos de la mano izquierda

c. Tenía una disimetría y debía jugar con alza en el zapato derecho

2. El programa de atletismo de los Juegos de St Louis 1904 incluía una competición de triatlón que nada tenía que ver con el actual deporte. ¿Qué pruebas lo formaban?

Longitud, peso y carrera

Longitud, altura y jabalina

Carrera, disco y altura

3. La selección masculina de baloncesto de Uruguay ganó dos medallas de bronce consecutivas, en Helsinki 1952 y Melbourne 1956. En la edición de 1952, ¿qué circunstancia insólita se dio en el partido por el tercer puesto frente a Argentina?

a. La lavandería perdió la equipación de los uruguayos, que tuvieron que jugar con uniformes prestados por Brasil

b. El árbitro principal nunca llegó a la cancha y asumió su papel el seleccionador estadounidense, Warren Womble

c. Se cometieron tantas faltas que Uruguay terminó con cuatro jugadores sobre la cancha y Argentina solo con tres

4. Los organizadores de los Juegos de Atlanta'96 rindieron homenaje al más ilustre hijo de la ciudad, Martin Luther King, con la inclusión del Morehouse College, donde él estudió, como una de las sedes de competición. ¿De qué deporte?

a. Boxeo

b. Baloncesto

c. Voleibol

5. Demasiadas preguntas sobre el pasado. Para cerrar, un viaje al futuro. ¿Qué sede ha elegido París 2024 para las pruebas de surf?

a. Biarritz

b. Una piscina de olas artificiales bajo la Torre Eiffel

c. Tahití

SOLUCIONES

1. Respuesta a: Charlotte Cooper era completamente sorda desde los 26 años. Para entonces ya había ganado dos de sus cinco títulos de Wimbledon. El oro olímpico individual, además del de dobles mixtos, los conquistó a los 30 años.

2. Respuesta a: La prueba de triatlón la conformaban el salto de longitud, el lanzamiento de peso y una carrera de 100 yardas.

3. Respuesta c: Durante el partido se desató una pelea colectiva que terminó con tantos jugadores expulsados que ninguno de los dos equipos pudo acabar con cinco sobre la cancha. Uruguay ganó por 68-59.

4. Respuesta b: El Morehouse College, una institución centenaria dedicada a la formación de afroamericanos que tuvo a King entre sus alumnos, fue una de las sedes del torneo de baloncesto en los Juegos de Atlanta.

5. Respuesta c: La espectacular ola Teahupoo de Tahití, en la Polinesia francesa, será la que acoja la competición de surf en los Juegos de 2024. Su nombre significa 'muro de calaveras'.