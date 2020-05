FOREX-Renovada tensión EEUU-China impulsa al dólar; euro y yuan caen

Por Elizabeth Howcroft

LONDRES, 22 mayo (Reuters) - El dólar avanzaba el viernes, ya que la emergencia de una nueva fuente de tensión entre Estados Unidos y China impulsaba la demanda de monedas de refugio y provocaba la caída del euro, el yuan y las divisas ligadas a las materias primas.

* El billete verde empezó a subir después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington reaccionará "con mucha fuerza" a la nueva ley de seguridad que Pekín quiere imponer sobre Hong Kong.

* Frente a una cesta de seis destacadas monedas, el dólar operaba con un alza del 0,3%, a 99,750 unidades. Pese a todo, tras dos semanas consecutivas de ganancias, el billete verde parecía en camino a cerrar la semana con un declive en torno al 0,6%.

* El euro perdía alrededor de un 0,4%, a 1,0904 dólares, alejándose del máximo de tres semanas de 1,1008 dólares tocado en la víspera.

* El yuan "offshore" tocó un mínimo de dos meses, a 7,1644 unidades por dólar, que se comparara con su cota más débil durante el pico de la crisis del coronavirus a fines de marzo de 7,1651 unidades. El yuan "onshore" estaba en mínimos de ocho meses.

* Las monedas ligadas a materias primas se depreciaban, ya que los inversores buscaban seguridad. El dólar australiano cedía un 0,5% y neozelandés bajaba un 0,4% frente a su par estadounidense.

