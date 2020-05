Encuesta: muchos en EEUU no regresarán pronto a restaurantes

WASHINGTON (AP) — Es poco probable que la mayoría de los estadounidenses regrese pronto a los restaurantes, bares, teatros o gimnasios, a pesar de que las autoridades estatales y locales de todo el país permitan cada vez más la reapertura de negocios, según una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Esa vacilación a raíz de la pandemia de coronavirus podría frenar cualquier recuperación de lo que ha sido la recesión económica más aguda y más rápida en la historia de Estados Unidos. Apenas el 42% de quienes asistían a conciertos, películas, teatros o eventos deportivos al menos una vez al mes antes del brote dicen que lo harían en las próximas semanas si pudieran. Sólo alrededor de la mitad de los que regularmente iban a comer a restaurantes, se ejercitaban en el gimnasio o viajaban dijeron que se sentirían cómodos volviendo a hacerlo.

Alrededor de una cuarta parte de los encuestados dijeron que alguien en su familia perdió el trabajo en medio de esta recesión y que aproximadamente la mitad ha perdido parte de los ingresos para el hogar, ya sea por despido, recorte salarial, menos horas de trabajo o tiempo libre no remunerado. La mayoría de aquellos cuyo hogar sufrió un despido aún creen que regresarán a su empleo anterior, pero la proporción que espera que su trabajo haya desaparecido aumentó ligeramente en el último mes, al pasar del 20% al 30%.

Amber Van Den Berge, una maestra en Indiana, no pudo regresar inmediatamente a su segundo trabajo como instructora de ejercicios. Tendría que pasar primero una prueba de detección de COVID-19, verificar su temperatura cada mañana y dirigir la clase mientras usa una mascarilla protectora.

La velocidad y la fuerza de cualquier recuperación económica podrían ser menores de lo previsto porque muchos temen el riesgo de un repunte de las infecciones. Los consumidores estadounidenses representan aproximadamente el 70% de la actividad económica del país, por lo que cualquier porcentaje inferior a una recuperación total en el gasto obligaría a muchas empresas a cerrar permanentemente, profundizando el dolor financiero para los 39 millones de personas que han perdido empleos en los últimos dos meses.

El 49% de los estadounidenses aprueba cómo el presidente Donald Trump está manejando la economía, según la encuesta. Esa aprobación ha disminuido en los últimos dos meses, frente al 56% en marzo. Aun así, el número sigue siendo relativamente positivo para Trump, cuyo índice de aprobación general es del 41%.