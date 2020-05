El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordena la ocupación de Directv y la restitución de la señal

Acto de apertura del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 22 may (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ordenado este viernes a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ocupar la empresa Directv y restituir la señal de esta empresa de televisión por suscripción, cuyo servicio fue cancelado esta semana por las sanciones impuestas por Estados Unidos al país latinoamericano.

La sentencia "ordena a Conatel tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción gestionado por dicha empresa", dice una nota del TSJ.

Asimismo, se ordena "continuar de manera inmediata con la prestación de servicio de televisión por suscripción" y para ello, prosigue el escrito, la comisión "contará con el auxilio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

La decisión fue firmada por los magistrados de la Sala Constitucional, la máxima instancia del Supremo, y contempla la designación de una Junta Administradora Ad-Hoc para Directv Venezuela, la cual estará presidida por su director general, Jorge Márquez Monsalve.

Además, el máximo tribunal ha prohibido la salida del país a los integrantes de la junta directiva de la empresa en Venezuela, así como la enajenación y gravado de sus bienes, y "la inmovilización de cualquier tipo de cuenta bancaria o instrumento financiero de los cuales sean titulares".

La nueva junta administradora, según el TSJ, deberá "verificar inmediatamente la posible situación de cobranza que se pudiera haber generado desde la cesasión del servicio".

En este sentido, se ordena también la suspensión de los pagos por servicios no prestados por la empresa, hasta tanto no se materialice la continuidad del servicio.

La empresa estadounidense AT&T aseguró el martes en un comunicado que "las sanciones del Gobierno de Estados Unidos a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA, los cuales se requieren bajo la licencia de Directv para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela".

Como consecuencia, la empresa señala que le resulta "imposible cumplir con los requisitos legales de los dos países" y por ello se ve obligada a cesar las operaciones de Directv en Venezuela.

Según AT&T, la decisión -que tiene efecto inmediato- fue tomada por la directiva del grupo en Estados Unidos y en ella no tuvo participación o conocimiento previo del equipo de Directv en Venezuela.