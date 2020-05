El sector sanitario abre una brecha en la gestión belga del coronavirus

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 22 may (EFE).- El creciente descontento entre los profesionales del sector sanitario belga, que critican las carencias de material y personal a lo largo de las últimas semanas, se ha convertido en la primera crisis de calado del Gobierno de Sophie Wilmès.

Las reclamaciones de los principales sindicatos abarcan desde un aumento de los ratios de profesionales por pacientes, incluyendo los centros de mayores, una mejora en la retribución de los trabajadores y una mayor financiación para el sistema de Seguridad Social belga.

Hasta la fecha, el país suma 9.212 fallecidos y 56.511 positivos por coronavirus desde marzo, y ha estado desde el inicio de la pandemia en los primeros puestos en la estadística de muertos por millón de habitantes al contabilizar entre las víctimas a quienes se sospecha que murieron por COVID-19 en residencias de mayores pero a los que no se les hizo test.

El malestar del sector se remonta al pasado 4 de mayo, cuando el Gobierno de Wilmès, primera ministra del país en un Ejecutivo de emergencia investido en marzo para hacerse cargo de la crisis sanitaria, promulgó dos reales decretos destinados a paliar la falta de personal de enfermería en caso de que el país fuese golpeado por una segunda ola de infecciones.

Uno de los ellos permite que los enfermeros puedan ser recolocados por el Gobierno en los centros de salud en función de las necesidades, mientras que el otro da luz verde para que el personal sanitario no cualificado pueda prestar servicios de enfermería aún sin contar con la titulación.

El sector sanitario elevó el tono de sus reivindicaciones con el paso de las semanas, incluyendo el registro de dos preavisos de huelga por parte de los sindicatos CGSLB y Setca.

Especial impacto nacional e internacional tuvieron las imágenes del pasado sábado 16, cuando varias docenas de profesionales del hospital Saint Pierre, el centro sanitario de referencia en el país para la lucha contra el virus, dieron la espalda a la entrada del coche de Wilmès en el centro.

Ante la perspectiva de llegar a una situación insostenible, el pasado miércoles se celebró una reunión de urgencia entre los representantes sindicales y los ministros federales de Sanidad, Maggie De Block; de Empleo, Nathalie Muylle, y de Presupuesto, David Clarinval.

Tras ella, el Gobierno se comprometió a retirar los dos decretos este sábado y a negociar una mejora de las condiciones del personal en los próximos días.

"Se comprometen a iniciar un diálogo social destinado a encontrar soluciones estructurales para el personal sanitario. Esto abarca un aumento del personal, la mejora de las condiciones de trabajo y un aumento de la escala salarial", resumió la Central Nacional de Trabajadores (CNE, por sus siglas en francés) en un comunicado tras el encuentro.

UNA "ESCASEZ ESTRUCTURAL" DE PERSONAL

También se ha pronunciado sobre el sistema sanitario belga la Comisión Europea (CE) con motivo de las recomendaciones específicas por país que se publicaron el pasado miércoles y que también sirvieron como toque de atención a la situación del sistema español.

En concreto, el Ejecutivo europeo considera que la crisis sanitaria ha evidenciado la fragilidad de un sistema que se enfrenta a una "escasez estructural de personal", entre otras deficiencias.

"La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias que afectan a la capacidad de recuperación del sistema sanitario ante una grave crisis de salud pública. Ha demostrado que Bélgica se enfrenta a una escasez estructural de profesionales de la salud que es preciso abordar", señaló la CE.