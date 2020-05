El mundo que viene: Los sueños no acaban aquí, dice Sotomayor, el hombre del salto insuperable

Fotos y video de Adalberto Roque ///La Habana, 22 Mayo 2020 (AFP) - Javier Sotomayor ha saltado tan alto que hasta ahora nadie lo supera. El cubano que marcó un récord de 2,45 m en 1993 y sabe de largas esperas por lesiones, pide a los atletas no dejar que la pandemia apague sus sueños.Además del imbatible conseguido hace 27 años en salto de altura, Sotomayor tiene también las primacías del orbe bajo techo (2.43), la de cadetes (U18, con 2.33), así como el título olímpico en Barcelona-92, la plata en Sidney-2000, seis oros mundiales y tres en Panamericanos.Con 52 años y padre de 5 hijos, el hoy Secretario de la Federación Cubana de Atletismo y entrenador responde un cuestionario planteado por la AFP a personalidades del mundo académico, cultural y del deporte, sobre la crisis que golpea a la humanidad por el nuevo coronavirus. 1.-¿Cuál ha sido tu actividad preferida durante este confinamiento? "Mi actividad favorita es el deporte, porque aprovecho que tengo uno de mis hijos en atletismo, para que no esté en cero su estado físico, le pongo algunos que otros ejercicios y lo acompaño".Por estos días, 'Saltomayor' se animó a participar en un desafío en las redes sociales que se hicieron varios atletas, para pararse de manos. 2.-¿Qué nos enseña esta pandemia? "Ha unido más personas, ha unido más países, nos hemos dado cuenta lo tan importante que es la salud. Creo que para aquellos que hemos tenido la posibilidad de tener más tiempo para compartir con la familia, es lo positivo que le he sacado a la pandemia". 3.-¿Cómo crees que nos ha cambiado este hecho? "En la parte práctica estamos retrocediendo como atletas, como entrenadores y trabajadores del deporte. Son cosas que poco a poco iremos retomando. Lo más importante es la salud". 4.- ¿Cómo ves el mundo post coronavirus? ¿Qué soluciones habrá?"Es muy importante para los atletas -yo retirado, pero para los atletas en activo- tener grandes resultados, pero sobre todo eso está la salud.Sin salud no se puede lograr todos esos sueños que los atletas tratan de alcanzar, más que este año iban a ser los Juegos Olímpicos. Pero no son sueños perdidos, tenemos para el próximo año la posibilidad de alcanzarlos". 5.- ¿Después de la pandemia, pasará mucho tiempo sin que se rompa algún récord?"Sí, va a costar (...) Son meses bien difíciles, pero no son meses imposibles que te pueden borrar cualquier sueño que te hayas trazado. Peor es tener una lesión bien grave que no te deje hacer ningún ejercicio físico en casa. De esto sí se puede salir.Yo he estado cinco, seis, siete, ocho meses sin dar un salto, y luego de esos en el año 97 gané un campeonato del mundo. He estado un año sin competir y luego cogí una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos (Sidney-2000)".Este último galardón lo consiguió tras un año de suspensión, luego de superar una acusación de dopaje que tanto él como Cuba rechazaron al extremo, y que le arrebató el oro en los Panamericanos de Winnipeg de 1999. Hubiera sido su cuarta presea dorada en ese torneo continental. 6.- ¿Qué sugerencia para los atletas en este encierro? "Lo peor es ponerse en cero, mientras que se mantengan en casa haciendo cualquier ejercicio, cualquier actividad física, siempre va a ser beneficiosa para el organismo y finalmente va a ser recompensada".El 'Príncipe de las Alturas' lamenta la desventaja de algunos atletas cubanos frente a aquellos en otras partes del mundo que tienen gimnasios en casa. Pero confía en su esfuerzo."Todo lo que se haga en casa va a ser recompensado mañana. A todos ellos, que lo sigan haciendo, que sigan pensando en sus sueños y sus objetivos, que no por lo que estemos pasando los pierdan, que de esto se sale".mav/rd/ol