El Guadalajara entra en Rainbow Six para ganar proyección internacional

Fotografía cedida por Ubisoft este miércoles, que muestra un momento de la final del torneo LATAM Masters, llevado a cabo el 2 de febrero en la Ciudad de México (México). EFE/ Ubisoft

Guadalajara (México), 22 may (EFE).- El director de la división de Esports del Guadalajara, Darío Pérez Real, reveló a Efe este viernes que la decisión de entrar en la segunda temporada del Campeonato Mexicano del videojuego Rainbow Six Siege fue porque les dará proyección internacional.

"Para nosotros fue importante el plan que nos mostró Ubisoft (dueño de Rainbow Six) porque el calendario del Campeonato Mexicano contempla no sólo competencias locales, sino internacionales que le darán exposición a la marca Chivas Esports", explicó.

Ubisoft (dueño de Rainbow Six Siege) anunció el miércoles el nuevo sistema del competitivo latinoamericano, que se conformará por los campeonatos mexicano, sudamericano y brasileño. Equipos de estas Ligas disputarán tres campeonatos regionales al año que dan cuatro boletos a tres torneos internacionales.

"Platicamos con Ubisoft desde finales de 2019, proyectando lo que podía ser nuestra entrada. En el último par de meses se concretó y ahora ya contamos con la plantilla para el torneo (inicia a finales de junio) que daremos a conocer el 25 de mayo", agregó Pérez.

El director de la división de eSports de Chivas confesó que un par de los elementos que ganaron con Infinity la LATAM Masters en febrero pasado formarán parte de su escuadra.

"Otro punto que sumó a nuestra decisión de entrar al competitivo de Rainbow Six fue el hecho de estar en el mismo campeonato que los equipos que más suman al ecosistema de eSports en México como Timbers Esports, Pixel Esports Club y Atheris. Siempre es interesante enfrentarse contra ellos", aseguró Pérez.

Sobre si la entrada de MeT (Mexico Esports Team), en el que los guardametas del fútbol mexicano Alfredo Talavera y Sebstián Fassi son inversores influyó en su decisión, Pérez mencionó que no tuvo que ver ya que se enteraron de esto hace dos semanas.

"A Talavera y a Fassi les digo que nos da gusto que apuesten por los eSports, pero también le digo que les costará mucho trabajo enfrentarnos porque les llevamos casi dos años de ventaja en esto", aseveró el encargado de Chivas Esports.

El ingreso del Guadalajara a Rainbow Six Siege será la primera irrupción del equipo en un videojuego de 'shooters'. Chivas cuenta también con escuadras en League of Legends (MOBA), Clash Royale (estrategia), FIFA (simulador de fútbol) y Fornite (battle royale).