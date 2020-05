El fútbol paraguayo tendrá que esperar tras el ajuste de cuarentena por COVID-19

El presidente del club Olimpia, Marco Trovato. EFE/Alberto Peña/Archivo

Asunción, 22 may (EFE).- El retorno del fútbol en Paraguay deberá esperar tras el ajuste anunciado este viernes por el Gobierno, que permitirá los entrenamientos individuales en la nueva fase de la desescalada, en lugar de un regreso sin público desde el 25 de mayo.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, avanzó hoy la denominada fase dos de la cuarentena, que en lo relativo al deporte colectivo solo contempla los entrenamientos individuales a partir del próximo lunes.

Semanas atrás, al anunciar las cuatro fases de la cuarentena, el Gobierno explicó que la segunda incluiría partidos de fútbol profesional, pero a puerta cerrada.

El ajuste dejaría la vuelta del fútbol profesional para la fase tercera de la cuarentena, desde el 15 de junio.

Mazzoleni anunció el ingreso en esa fase dos ante la disminución de los contagios en el país, con once víctimas mortales y unos 800 casos positivos.

La exclusión del fútbol ha generado protestas de clubes de primera como Olimpia, que antes del anunció de Mazzoleni ya había anunciado el comienzo de entrenamientos individuales desde el lunes.

Al respecto, el presidente de Olimpia, Marco Trovato, instó a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a explicar la razón por la que los jugadores no pueden volver a la cancha cuando sí lo pueden hacer muchos trabajadores de otros sectores.

"Si no quieren que vuelva el fútbol, que la APF le explique a los jugadores de Primera y otras categorías porque el 90% de los paraguayos van a poder trabajar desde el lunes y ellos no", anotó Trovato el jueves en su cuenta.

No obstante, Trovato indicó que Olimpia va "a acatar la decisión del Ministerio de Salud a rajatabla".

"Si tenemos que esperar, lo haremos y trabajaremos para volver mejores, porque en esa, los mediocres y serviles no nos van a ganar. Olimpia volverá más fuerte y listo para pelear todo lo que juegue", acotó.

La APF finalizó este jueves la inspección sanitaria de los estadios de primera división ante una posible reanudación de la liga.

El coronavirus provocó la suspensión del Apertura 2020, el primero de los dos torneos de liga de Paraguay, el 13 de marzo, en la octava jornada.

La tabla se paró con Libertad como líder, con 19 puntos, seguido de Olimpia, el campeón de los últimos cuatro torneos, con cuatro unidades menos.