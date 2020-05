El coronavirus deja ocho nuevos casos y otro fallecido en Cuba

En Cuba el uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites. EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 22 may (EFE).- Cuba reportó este viernes otros ocho casos de coronavirus, que mantienen la tendencia al bajo número de infecciones diarias y suman un total de 1.916 desde que comenzó la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Por segunda jornada consecutiva se anunció una muerte por el virus, en este caso de un hombre de 56 años que falleció en la víspera y que ya padecía otras patologías graves. El número total de decesos asciende a 81.

Los 8 nuevos contagios de hoy repiten la cifra del jueves y mantienen la tendencia al bajo número de casos (entre 6 y 13 esta semana) tras haber alcanzado el pico en abril, según las autoridades cubanas.

El número diario de altas volvió a superar al de nuevos casos, ya que se recuperaron otros 35 pacientes, indicó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán. En total las altas suman 1.631, lo que supone que el 85,1% de los infectados ya han superado la enfermedad.

Los 8 nuevos contagiados del viernes eran todos contactos de casos confirmados. De ellos, cinco son residentes de La Habana (la región con mayor número de casos) y los tres restantes de la cercana provincia de Matanzas. Cuatro de los nuevos positivos se mostraban asintomáticos cuando se les realizó la prueba.

Los contagios del viernes se detectaron mediante el análisis de 1.880 muestras PCR en la víspera. En total se han realizado 90.911 de estos test hasta la fecha, complementados con miles de pruebas rápidas con kits procedentes de China.

Un paciente permanece en estado crítico y otros tres graves, mientras 198 evolucionan sin complicaciones. Otros dos fueron evacuados en las pasadas semanas a sus países de origen.

Además, 669 personas se encuentran ingresadas en centros sanitarios al considerarse sujetos de riesgo y otras 1.790 permanecen bajo vigilancia clínico-epidemiológica en atención primaria.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.

Aunque algunas provincias del país (sobre todo de la región oriental) han completado dos semanas sin registrar nuevas infecciones, el doctor Durán indicó que es preferible mantener las restricciones en todo el territorio nacional para evitar un resurgimiento del virus.