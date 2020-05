El club peruano Binacional deja sin sueldo a sus jugadores

En la imagen los jugadores del Deportivo Binacional en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina en Juliaca (Perú). EFE/José Sotomayor Jiménez/Archivo

Lima, 22 may (EFE).- El Binacional, campeón de la Liga peruana y rival de River Plate, São Paulo y Liga de Quito en la Copa Libertadores, dejó este viernes sin sueldo a sus jugadores después de que rechazasen un recorte salarial del 40 % ante la prolongada suspensión de los torneos a causa del coronavirus.

Los dirigentes del club peruano aseguraron en un comunicado que se vieron forzados a tomar esta medida tras no alcanzar un acuerdo con sus futbolistas para la reducción de sus salarios mientras dure la emergencia.

Así, los futbolistas del Binacional, entre los que están el uruguayo Sebastián Gularte y los colombianos Johan Arango y Dahwling Leudo, dejarán de cobrar sus honorarios hasta un mes después de que se reinicie la liga peruana, cuya fecha de reanudación es aún incierta.

Según la junta directiva del equipo del lago Titicaca, los jugadores rechazaron hasta tres propuestas de reducción de sueldo, la última de ellas del 40 %, presentada el 20 de mayo.

A cambio recibieron una propuesta por parte de los futbolistas para recortar sus salarios en un 25 % durante los meses de junio y julio, con el compromiso de que ese dinero les fuese reembolsado en octubre y noviembre.

Sin embargo, el club afirmó que esta oferta por parte de la plantilla está fuera del alcance de la economía del club, cuyos ingresos se han reducido al mínimo.

Los futbolistas del Binacional criticaron enfáticamente la primera propuesta que contemplaba una reducción salarial de hasta el 75 % durante la emergencia y del 50 % tras la reanudación de los torneos.

"Mejor que nos boten a todos, ¿no? Es una payasada y una falta de respeto su propuesta y su forma de llevar las cosas durante la crisis", afirmó el lunes en redes sociales el delantero Aldair Rodríguez.

"Para exigirnos son los primeros. Hay clubes que económicamente están peor y no han optado por una propuesta así de descabellada... ¡increíble!", añadió.

En el mismo sentido se manifestó el delantero Reimond Manco, quien consideró que la propuesta era "descabellada, a la viveza, a la peruana".

"Somos un activo del club y tenemos que protegernos la espalda mutuamente. Estamos en un equipo que es el último campeón", recordó Manco.

El jugador peruano opinó que las propuestas recibidas por el club no son dignas de una institución que pretende ser grande y recordó que ha tenido la opción de recibir por adelantado el dinero correspondiente por su participación en la Copa Libertadores.

Además de eso, el Binacional también recibió como el resto de clubes de la liga peruana 50.000 dólares de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que logró repartir un millón de dólares para paliar la crisis.