Díaz Justo: "Quizás perdamos una parte importante del ciclismo del futuro"

Redacción deportes, 22 may (EFE).- Rafael Díaz Justo (Gerindote, Toledo; 1972), director del Kometa Xstra, equipo sub'23 de la Fundación Alberto Contador, considera que los efectos de la pandemia del coronavirus podría desembocar en "la pérdida de una parte importante del ciclismo del futuro".

Ante un calendario aún incierto, Díaz Justo sueña con un calendario "donde se hiciera toda la Copa de España , aún a sabiendas de que se perderían dos o tres vueltas por etapas. Sería un contexto donde nos podríamos sentir realizados deportivamente y donde podríamos darle presencia a los patrocinadores, que al final son los grandes perjudicados de toda esta situación".

La incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia condiciona un calendario que se ve afectado también por los problemas económicos, ya que los patrocinadores, públicos en buen número, se orientan hacia la prioridad sanitaria.

"La situación es complicada. Muchas competiciones y muchos equipos se sostienen en mayor o menor cuantía con dinero público. Y en el contexto actual eso es un problema en tanto que ese dinero ahora puede ser muy importante destinarlo a otras prioridades. Esa es una realidad", comenta Díaz Justo.

En cuanto a las competiciones, "la sensación es que aún hay muchas cosas en el aire. A la espera de los acontecimientos. No es tanto una cuestión de fechas, es una cuestión, sobre todo, o también, económica".

Según Díaz Justo, a los daños de salud ocasionados por el coronavirus se le van a añadir los generados en la parcela económica.

"Es preocupante. Si desaparecen las carreras y lo hacen los equipos, el escenario es preocupante. A lo mejor perdemos en este camino una parte importante de lo que debería ser el ciclismo de los próximos años. Soy consciente de que es un pensamiento muy tremendista, muy extremo, pero también es bueno hacerlo, es bueno tener en cuenta que es una posibilidad que está ahí".

Diaz Justo recalca que "el 80 por ciento de proyectos deportivos se sostiene con el apoyo de diputaciones, instituciones, comunidades autónomas, y en ese sentido viene una época difícil.

En cuanto al futuro del equipo sub'23 del Kometa Xstra, Díaz Justo espera que la crisis no acabe con el futuro que tienen algunos ciclistas de calidad de la plantilla.

"Sería un crimen no darles un apoyo en estos tiempos tan complejos. La idea que nos transmite la dirección del proyecto es que de esta crisis hay que salir bien posicionados y trabajar para que la plantilla en 2021 pueda ser más amplia, potenciar este proyecto".