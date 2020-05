Cineastas logran que México no cancele parte de presupuesto para séptimo arte

El cineasta mexicano Guillermo del Toro posa después de acudir a ultimar detalles de su exposición ""En Casa con mis Monstruos"", la cual fue inaugurada el 31 de mayo de 2019 en el Museo de las Artes (MUSA) de la ciudad Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

México, 22 may (EFE).- Tras una reunión en línea con representantes de la industria cinematográfica mexicana, la Cámara de Diputados anunció cerca de la medianoche de este viernes que no será eliminado el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).

"En diálogo extraordinario con la comunidad cinematográfica, llegamos a los siguientes acuerdos", publicó en Twitter Mario Delgado, líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.

Entre estos acuerdos, anunció que Fidecine "no desaparecerá" y se decidió "hacer equipo para plantear estrategias que hagan crecer a la industria".

Además, se dio apoyo a los acuerdos del Instituto Mexicano de la Cinematografía (IMCINE).

La reunión entre cineasta y políticas se hizo después de que Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentase en la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de ley para reducir los fideicomisos dentro de la política de austeridad económica que abandera el mandatario, reforzada ahora por la crisis de COVID-19.

Cuando esto se hizo público, personalidades e instituciones del cine manifestaron su preocupación y desacuerdo, ya que el Fidecine se encarga de la producción del 20 % de las cintas mexicanas que vieron la luz desde 2002.

"Se trata de un fideicomiso que permite el fomento al cine mexicano independiente, y es puntal imprescindible para su desarrollo. Bien se sabe que sin una política pública que fomente la cinematografía nacional, su desaparición sería inminente frente al poder económico y mediático del cine estadounidense", expresó en un comunicado la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

"Esta (el cine mexicano) es una manifestación cultural fundamental para el mundo. Es cortar alas a miles de cineastas que vienen en camino- es abandonarse a la marea", protestó Guillermo del Toro en su Twitter al conocer la noticia.

Junto a muchas otras publicaciones en las que indicó que la cancelación del Fidecine significaría "la devastación de un ecosistema cultural ya en peligro de extinción".

Después de esto, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, convocó una reunión urgente al ver que había un descontento general en cuanto a la iniciativa para reformar y derogar varias disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, específicamente los artículos del 33 al 38, relacionados con el fondo de inversión dedicado a impulsar esta industria.

Finalmente, durante esta reunión en la que participaron trabajadores de todo tipo de la industria como los tres icónicos directores mexicanos, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, se acordó a través del diálogo que el Fidecine no desaparecerá.

Asimismo, durante la junta, según un comunicado de la Cámara de Diputados, Delgado indicó que se realizará un parlamento abierto para analizar las propuestas en torno a esta industria. Además, dijo que se dará apoyo a los acuerdos del Imcine.

"No vamos a actuar de manera irresponsable y seremos sensibles, analizando 44 fideicomisos, pero los que no tengan defensa se van a ir, porque representan otro tipo de intereses y aquellos que permanezcan, tienen que salir fortalecidos", dijo Delgado y recoge el boletín.

El diputado fue claro y recordó que los fideicomisos eran uno de los instrumentos que se utilizaron para la corrupción en periodos presidenciales anteriores.