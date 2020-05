Brasil acapara 40% de muertes mundiales de enfermeros por Covid

(Bloomberg) -- El coronavirus está provocando la muerte de enfermeras y enfermeros brasileños más rápido que en cualquier otro lugar del mundo a medida que la pandemia se propaga por la nación latinoamericana.

El Consejo Federal de Enfermería del país dice que hay más de 15.000 enfermeros contagiados de Covid-19, que según el organismo representa casi el 40% del total de casos mundiales. Hasta el miércoles, 137 profesionales habían fallecido. Walquirio Almeida, portavoz del cuerpo conocido como Cofen, vincula la alta cifra de muertes con la falta de equipos y la preparación de equipos médicos.

“Los números son muy preocupantes, no esperábamos tantos”, dijo Almeida en una entrevista. “La situación solo mejorará si las autoridades toman medidas efectivas y rápidas”.

La nación de 210 millones de personas se ha convertido en un epicentro de la pandemia de coronavirus, solo detrás de Rusia y Estados Unidos en número de casos. Las infecciones han estado batiendo récords casi a diario y alcanzaron 291.579 el miércoles, según datos del Gobierno. La mayor economía de América Latina se enfrenta a problemas para combatir la pandemia de coronavirus, incluido un sistema de salud pública que ya estaba al borde del colapso en varios estados, medidas contradictorias de gobiernos locales y una gran parte de la población que no puede permitirse quedarse en casa. El equipamiento adquirido por el Gobierno federal ha tardado en llegar a los estados, y los gobernadores tuvieron problemas para obtener suministros médicos a medida que aumentó la demanda mundial.

Alrededor de la mitad de las muertes de enfermeras brasileñas se han registrado en los estados de São Paulo y Río de Janeiro, dos de los más afectados por la enfermedad que se ha cobrado la vida de más de 18.800 personas en el país. La mayoría de las enfermeras que murieron tenían entre 41 y 50 años, según muestran los datos.

El consejo internacional de enfermeros dijo a principios de este mes que han fallecido más de 260 profesionales en 30 países y al menos 90.000 trabajadores del sector de la salud infectados con el coronavirus.

