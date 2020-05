BCE se alista para aumentar programa de compra de bonos en junio

(Bloomberg) -- Los funcionarios del Banco Central Europeo desistieron de la idea de un rápido repunte económico y están listos para proporcionar más estímulos el próximo mes si la nueva información sugiere que los esfuerzos existentes no son suficientes.

Los formuladores de políticas acordaron en su reunión del 30 de abril que “una recuperación en forma de V probablemente ya podría descartarse en esta etapa”, aunque sus compras de activos de emergencia impidieron la probabilidad de una espiral descendente autoconsolidada, según un informe de la discusión virtual. .

“En la reunión de junio, habría más información disponible, incluidas las nuevas proyecciones macroeconómicas del personal del Eurosistema”, indicó la cuenta. “El Consejo de Gobierno tendría que estar preparado para ajustar el programa de compra de emergencia pandémica y potencialmente otros instrumentos si considera que la escala del estímulo no alcanza lo que se necesita”.

Lo que dicen los economistas de Bloomberg:

“Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo son inusualmente claras. Lo más importante es que indican que su programa de compra de bonos probablemente aumentará en junio. Además, en un lenguaje poco velado, la cuenta también elimina cualquier duda sobre la determinación del Consejo de Gobierno de mantener bajos los rendimientos de los bonos del Gobierno italiano”.

- David Powell.

Los encargados de formular políticas decidieron en la reunión facilitar los términos de sus préstamos a largo plazo a los bancos e introdujeron una nueva herramienta de liquidez, pero optaron por no ampliar la flexibilización cuantitativa. La mayoría de los economistas esperan que se incremente el programa de compra de bonos de emergencia de 750.000 millones de euros (US$815.000 millones), tal vez en la próxima reunión de política el 4 de junio.

El BCE se ha comprometido a comprar más de un billón de euros de deuda este año, la mayor cantidad en su historia, utilizando el programa pandémico y uno anterior. La institución ha liderado la respuesta a nivel europeo y la mayoría de las acciones fiscales provienen solo de los Gobiernos nacionales.

Se expresó la preocupación de que las intervenciones a gran escala del BCE en los mercados de bonos soberanos podrían dar lugar a un “dominio fiscal”, alentando el gasto irresponsable de los Gobiernos. El Consejo de Gobierno acordó que “la política fiscal también tenía que desempeñar un papel esencial”.

Podría cumplirse su deseo. Los líderes alemanes y franceses finalmente propusieron un paquete de ayuda de 500.000 millones de euros esta semana que podría aliviar un poco la presión, aunque requiere la aprobación de los 27 estados miembros de la Unión Europea y solo entraría en vigencia el próximo año.

Nota Original:ECB Ready for Possible June Action With Swift Recovery Ruled Out

©2020 Bloomberg L.P.