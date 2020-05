Bahamas organiza actos en memoria de los fallecidos por el huracán Dorian

Fotografía tomada el pasado 3 de septiembre en la que se registró un velero que fue llevado a la costa después de perder su amarre por los fuertes vientos del huracán Dorian, en Fort Pierce (Florida, EE.UU.). EFE/Jim Rassol/Archivo

San Juan, 22 may (EFE).- Las islas Ábaco, en el noroeste del archipiélago atlántico de las Bahamas, organizan este viernes un servicio religioso y un entierro masivo para quienes perdieron la vida durante el huracán Dorian, que arrasó en septiembre pasado ese área dejando un balance de cerca de 70 muertos y 300 desaparecidos.

Meses después del paso del histórico huracán se celebrarán los actos, dirigidos por líderes religiosos del Consejo Cristiano de Ábaco y con presencia de otras comunidades cristianas.

El líder religioso de la Iglesia Anglicana de Bahamas Keith Cartwright explicó que hoy se celebrará un servicio ecuménico que precederá a un entierro, teniendo en cuenta los protocolos de prevención del COVID-19.

Los actos fueron pospuestos con el inicio de la pandemia del COVID-19 a mediados de marzo, que en Bahamas ha dejado 97 contagiados y 11 muertes hasta el momento.

Según Cartwright, la ceremonia será un momento para que todos "recuerden el impacto que el huracán Dorian ha tenido en nuestras comunidades y para que los buenos cristianos rindan sus últimos respetos a los fallecidos".

Las 55 víctimas del huracán Dorian en las Ábaco serán enterradas individualmente, aunque muchos de los cadáveres no han podido ser identificados todavía.

La Policía señala sobre el asunto de la identificación de cadáveres que el análisis de las muestras es lento y complicado, por lo que se buscan métodos de análisis de ADN más especializados.

Según la Policía, la forense Jeanine Weech, al frente del proceso de identificación de cadáveres, informó de que se han utilizado las mejores prácticas disponibles pero que habrá que esperar.

Los restos de cadáveres están numerados de forma que cuando las pruebas de ADN se completen cada familia pueda identificar donde están los restos de sus seres queridos.

El huracán, de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, azotó, en especial las Ábaco y Gran Bahama, con vientos máximos sostenidos de casi 300 kilómetros por hora, causando pérdidas por 3.400 millones de dólares.

La destrucción provocada supuso que Dorian se considere una de las tormentas más devastadoras de la historia de Bahamas

Los daños se concentraron en las islas Ábaco y Gran Bahama, en el noroeste del archipiélago, pero otras áreas de este territorio atlántico prácticamente no sufrieron daño alguno.

Uno de los colectivos más castigados por el huracán fue el de los inmigrantes haitianos en situación irregular en Bahamas.