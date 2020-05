Argentina revisará su oferta en intento por atraer más bonistas

(Bloomberg) -- Argentina está buscando modificar su oferta de deuda a medida que continúan las conversaciones fluidas con los acreedores clave, según su ministro de Economía.

Las contraofertas presentadas por los grupos de bonistas son mejores que sus propuestas originales, pero aún lejos de lo que el país considera sostenible, dijo el ministro de Economía, Martin Guzmán, en una entrevista el viernes. El Gobierno aún tiene que determinar cuándo presentará su oferta mejorada, dijo.

El país cayó en su noveno incumplimiento el viernes, después de no poder hacer un pago por valor de unos US$500 millones. Argentina extendió el plazo para que los acreedores consideren su oferta de reestructuración de deuda hasta el 2 de junio, ya que ambas partes necesitan más tiempo para llegar a un acuerdo.

Los principales grupos de acreedores se han comprometido a no exigir el reembolso inmediato de la deuda, un proceso comúnmente conocido como aceleración, agregó Guzmán.

Guzmán dijo en una entrevista en el Ministerio de Economía en el centro de Buenos Aires que la intención es enmendar la oferta con base en las negociaciones, para que tenga una estructura compatible con las restricciones, así como con las preferencias y los objetivos de los tenedores de bonos.

Argentina ya había pedido una moratoria de tres años en los pagos, fuertes recortes en las tasas de interés y una reducción del capital adeudado. Después de dos meses de negociaciones y una extensión del plazo hasta el 22 de mayo, el Gobierno y sus principales acreedores no pudieron llegar a un acuerdo. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que había una brecha de aproximadamente 20 centavos por dólar entre lo que el Gobierno estaba ofreciendo y lo que los acreedores quieren.

El país sigue siendo flexible en todos los aspectos del acuerdo, dijo Guzmán, y aún hay sobre la mesa instrumentos de recuperación de valor como una posible opción.

Nota Original:Argentina to Rework Debt Offer in Bid to Pull in More Creditors

©2020 Bloomberg L.P.