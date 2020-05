Agenda internacional AFP de los próximos 7 días

SÁBADO 23 DE MAYO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Propagación del nuevo coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS LIVE VIDEO VIDEO)

MUNDO - Ramadán (VIDEO FOTOS)

América;

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado por teléfono y correo electrónico (hasta el 14 de agosto) (FOTOS VIDEO)

CIUDAD DE PANAMÁ (Panamá) - Festival de Cine de Panamá se transforma en virtual por la pandemia de la COVID-19 (hasta el 26)

COLOMBIA - Cuarentena en Colombia para combatir el coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Banderas a media asta en edificios oficiales de EEUU en homenaje a las víctimas de la covid-19 (hasta el 24)

BRASILIA (Brasil) - Conferencia de prensa del ministro brasileño de Salud sobre la epidemia de coronavirus (VIDEO LIVE VIDEO)

SANTIAGO (Chile) - Entra en vigor cuarentena total en Chile para luchar contra la epidemia de coronavirus (VIDEO LIVE VIDEO)

LIMA (Perú) - Peruanos retiran hasta USD 3.700 de fondos de pensiones por coronavirus (hasta el 18 de julio) (VIDEO)

HONOLULÚ (Estados Unidos) - Votación por correspondencia en las primarias demócratas en Hawaii, Alaska and Wyoming (FOTOS VIDEO)

MONTEVIDEO (Uruguay) - Inauguran cine "drive-in" en Uruguay 22H00 (VIDEO)

Europa;

ESPAÑA - España en estado de alerta para frenar la propagación del coronavirus (hasta el 6 de junio) (LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Tate Modern de Londres cierra por pandemia de coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

REINO UNIDO - Confinamiento contra la propagación del coronavirus (hasta el 1 de junio) (FOTOS VIDEO)

(*) NICOSIA (Chipre) - Reapertura de las playas de Chipre (VIDEO LIVE VIDEO)

CAPACCIO-PAESTUM (Italia) - Reabre el sitio arqueológico grecorromano de Paestum, el primero en hacerlo en Italia desde la epidemia de coronavirus (VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street daily sobre la epidemia de coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Cifras de ventas en menudeo de abril en el Reino Unido

KIEV (Ucrania) - Reapertura de gimnasios y hoteles

(+) SEVILLA (España) - Protesta contra el gobierno convocada por el partido de ultraderecha Vox 10H00 (FOTOS)

(+) VARSOVIA (Polonia) - Manifestación de empresarios contra las medidas de confinamiento del gobierno polaco 12H00 (LIVE VIDEO VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

SIRIA - Enfrentamientos en el noroeste de Siria (hasta el 17 de junio 2020) (INFOGRAFÍA VIDEO FOTOS)

ARABIA SAUDITA - Cinco días de confinamiento en ocasión del fin del Ramadán (hasta el 27)

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Asia-Pacífico;

INDIA - Medida de confinamiento por coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO LIVE VIDEO)

SINGAPUR - Medidas para luchar contra el coronavirus (hasta el 31 de mayo) (VIDEO FOTOS)

(*) PEKÍN (China) - Sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (hasta el 28) (LIVE VIDEO VIDEO FOTOS)

África;

SUDÁFRICA - Medidas de confinamiento en Sudáfrica durante 21 días para luchar contra el coronavirus (hasta el 31 de mayo) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO LIVE VIDEO)

TOGO - Estado de emergencia y toque de queda en Togo por el coronavirus (hasta el 2 de julio)

MALAUI - Campaña electoral en Malaui (hasta el 2 de julio) (VIDEO)

Deportes;

BUDAPEST (Hungría) - Campeonato de fúbol se reanuda en Hungría

REPÚBLICA CHECA - Reanuda el campeonato de fútbol en República Checa

DOMINGO 24 DE MAYO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Festividades del fin del Ramadán (fecha a confirmar)

Europa;

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

BUSHMILLS (Reino Unido) - Abre iglesia "drive-in" en Irlanda del Norte (VIDEO FOTOS)

Oriente Medio y África del Norte;

JERUSALÉN - Inicio del juicio al primer ministro Netanyahu (VIDEO LIVE VIDEO)

LÍBANO - 20° aniversario de la retirada de Israel del sur de Líbano (LIVE VIDEO)

Asia-Pacífico;

(+) HONG KONG (China) - Manifestación convocada por el movimiento pro-democracia (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) PEKÍN (China) - Conferencia de prensa del órgano de planificación económica 02H00

África;

(+) SENEGAL - Celebración del Korité en ocasión del fin del Ramadán

LUNES 25 DE MAYO DE 2020

América;

(+) MONTREAL (Canadá) - Levantamiento de las medidas de confinamiento adoptadas por la pandemia (VIDEO)

(+) SURINAM - Elecciones legislativas

(+) BALTIMORE (Estados Unidos) - Donald y Melania Trump visitan Baltimore en ocasión del Memorial Day (VIDEO)

MÉXICO (México) - Balanza comercial de México en ABRIL 11H00

(*) QUITO (Ecuador) - Diversos sectores sociales protestan por reducción de salarios y recortes presupuestarios en medio de la pandemia 16H00

Europa;

(+) GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 14H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

ROMA (Italia) - Reabren gimnasios, piscinas y otras instalaciones deportivas en Italia (LIVE VIDEO)

KARLSRUHE (Alemania) - Tribunal supremo de Alemania se pronuncia sobre las indemnizaciones reclamadas a Volkswagen por el "Dieselgate" 09H00 (LIVE VIDEO VIDEO)

(+) REPÚBLICA CHECA - Levantamiento completo de las medidas de confinamiento por el coronavirus (FOTOS VIDEO)

MÚNICH (Alemania) - Reabren restaurantes de Baviera para comer en espacios cerrados

GINEBRA (Suiza) - 109a sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo (hasta el 5 de junio)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

(+) KIRGUISTÁN - Levantamiento de las medidas de confinamiento (VIDEO)

ATENAS (Grecia) - Reabren cafés, bares y restaurantes tras dos meses de cierre por el coronavirus (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) ISLANDIA - Reabren gimnasios y discotecas (LIVE VIDEO VIDEO)

(+) COPENHAGUE (Dinamarca) - Reabre el zoo en el marco del fin de restricciones de sitios culturales (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) KIEV (Ucrania) - Reapertura del servicio de metro capitalino (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

(+) WIESBADEN (Alemania) - Alemania publica cifras del crecimiento trimestral 06H00

(+) MÚNICH (Alemania) - Cifras de la confianza de los empresarios en mayo 08H00

(+) MOSCÚ (Rusia) - Fiscalía presenta solicitud de sentencia contra norteamericano acusado de espionaje 08H00

(+) BERLÍN (Alemania) - Rueda de prensa telefónica de la Deutsche Bahn sobre el restablecimiento del servicio de trenes 09H00

(+) PARÍS (Francia) - Informe de la autoridad bancaria europea sobre el impacto de la covid-19 13H00

Oriente Medio y África del Norte;

JERUSALÉN - Reabre la mezquita de Al-Aqsa tras las festividades del fin del Ramadán

Asia-Pacífico;

(*) INDIA - India reanuda los vuelos domésticos tras dos meses de cierre por la epidemia

(+) TOKIO (Japón) - Probable fin del estado de emergencia (FOTOS VIDEO)

África;

(+) BURUNDI - Resultados de las elecciones presidenciales (hasta el 26) (VIDEO)

MARTES 26 DE MAYO DE 2020

América;

NUEVA YORK (Estados Unidos) - Reapertura parcial de la sala de intercambios bursátiles de Wall Street (VIDEO)

MÉXICO (México) - PIB de México en el primer trimestre del año (Cifra revisada) 11H00

Europa;

BRUSELAS (Bélgica) - Conferencia de donantes sobre crisis migratoria de venezolanos en América Latina organizada por la UE y España (VIDEO)

(+) POMPEYA (Italia) - Reabre al público el sitio arqueológico de Pompeya 07H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana del gobierno británico sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

BRUSELAS (Bélgica) - Telerreunión de los ministros europeos de la UE 17H00

(+) PARÍS (Francia) - Subasta de láminas de Asterix en beneficio de la lucha contra el coronavirus

MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020

América;

CENTRO ESPACIAL KENNEDY (Estados Unidos) - Lanzamiento del primer vuelo espacial tripulado de la cápsula Dragón de SpaceX con destino a la estación internacional ISS 20H32 (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

(+) VANCOUVER (Canadá) - Fallo judicial sobre si procede continuar el juicio de extradición contra el directivo de Huawei Meng Wanzhou 18H00 (FOTOS)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Lanzamiento de la nueva plataforma de streaming HBO Max

MÉXICO (México) - Tasa de desempleo de México en ABRIL 11H00

Europa;

(+) GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 14H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) PARÍS (Francia) - Votación en el Senado francés sobre las aplicaciones para el rastreo digital

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

DUNKERQUE (Francia) - 80° aniversario de la evacuación de Dunkerke para rescatar a las tropas franceses e inglesas rodeadas por los alemanes

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Sesión plenaria del Parlamento Europeo

(+) BERLÍN (Alemania) - Discurso de Merkel sobre seguridad y política exterior de Europa antes de que Alemania asuma la presidencia rotativa del Consejo europeo 09H00 (VIDEO)

PARÍS (Francia) - Rueda de prensa conjunta de Renault-Nissan-Mitsubishi para anunciar un plan de desarrollo estratégico 07H00 (hasta el 29)

CIUDAD DEL VATICANO (Santa Sede) - Audiencia general del papa Francisco transmitida por internet desde el Vaticano 07H30 (FOTOS)

(+) FRÁNCFORT (Alemania) - Presidenta del BCE Christine Lagarde participa en envento online de la juventud europea 07H30

(+) BERLÍN (Alemania) - Rueda de prensa Merkel tras reunión con líderes del este europeo 13H15 (FOTOS VIDEO)

Asia-Pacífico;

HONG KONG (China) - Regreso a clases para los niveles superiores de enseñanza secundaria 01H00

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020

América;

(+) RÍO DE JANEIRO (Brasil) - Cifras del desempleo en Brasil 12H00

Europa;

COPENHAGUE (Dinamarca) - Conferencia de prensa de de la división europea de la OMS sobre la covid-19 09H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) GINEBRA (Suiza) - Levantan restricciones a misas y casamientos

(+) EDIMBURGO (Reino Unido) - Escocia levanta las medidas de confinamiento

(+) LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

(+) GÉNOVA (Italia) - Reabre el acuario de Génova, el más importante de Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Subasta de un coñac de 1762 en Sotheby's

Deportes;

(+) SÍDNEY (Australia) - La liga australiana de rugby reanuda sus torneos

(+) COPENHAGUE (Dinamarca) - Campeonato de fútbol danés reanuda sus partidos tras epidemia

VIERNES 29 DE MAYO DE 2020

Mundo;

(+) MUNDO - Festival global de cine online We Are One (hasta el 7 de junio)

Europa;

(+) GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 14H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) VIENA (Austria) - Reapertura de hoteles y de eventos culturales de hasta 100 personas (FOTOS VIDEO)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Teleconferencia de cancilleres de la UE (VIDEO LIVE VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

TÚNEZ - Expira el Estado de emergencia vigente desde 2015 en Túnez

Deportes;

(+) ALEMANIA - Reanudan partidos de la liga femenina de fútbol

