ACTUALIZA 1-Bolsonaro trata de proteger a su familia de ser "jodida" por la policía: video

BRASILIA, 22 mayo (Reuters) - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo a sus ministros que no está dispuesto a ver a su familia o amigos "jodidos" debido a que no podía cambiar a funcionarios de seguridad, según un video publicado por un juez de la Corte Suprema el viernes.

En la grabación de una reunión ministerial del 22 de abril, Bolsonaro dijo que era su prerrogativa cambiar a funcionarios policiales, a sus jefes o incluso a un ministro.

"He intentado cambiar oficialmente a nuestra gente de seguridad en Río de Janeiro y no he podido hacerlo. Eso se acabó. No voy a esperar a que mi familia o mis amigos se jodan", dijo Bolsonaro.

"Si no puedes cambiar (al oficial), cambia a su jefe. ¿No puedes cambiar al jefe? Cambia al ministro. Fin de la historia. No estamos bromeando", agregó.

Tras la divulgación del video, Bolsonaro dijo en Facebook que "no hay indicios de interferencia en la policía federal".

En una entrevista de radio, el mandatario sostuvo que había estado hablando sobre su propia seguridad personal y no de funcionarios de alto rango de la policía federal.

El video es una pieza clave en una investigación criminal contra Bolsonaro por las acusaciones de su exministro de Justicia Sergio Moro, quien renunció el mes pasado y aseguró que el presidente había tratado de cambiar a altos miembros de la policía federal.

Antes de convertirse en presidente, Bolsonaro representó al estado de Río como legislador federal durante casi 30 años. Su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, también comenzó en la ciudad y está siendo investigado por presunta corrupción.

El juez del Tribunal Supremo Celso de Mello ordenó la publicación parcial del vídeo el viernes por la tarde, excluyendo ciertas secciones relacionadas con los países con los que Brasil mantiene relaciones diplomáticas, dijo el tribunal en un comunicado.