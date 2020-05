Venezuela ofrece ayuda a la Cámara Baja de EE.UU. para investigar fallidos ataques

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Caracas, 21 may (EFE).- La Fiscalía venezolana envió una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, en la que ofrecen su colaboración para que puedan hacer "una investigación exhaustiva" acerca de los fallidos ataques contra el país suramericano, informó este jueves esa entidad.

"Nuestra institución hará lo necesario para que se haga justicia y se compromete en lo que sea menester para colaborar como poder soberano con cualquier institución norteamericana", dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en una declaración.

El funcionario dijo que la carta remitida a Pelosi "ha sido recibida en los términos formales" y que en ella se brinda "información de calidad sobre los hechos que han rodeado a la llamada Operación Gedeón", nombre dado por los atacantes a su acción.

Hace tres semanas, el Gobierno frustró dos incursiones marítimas en las que murieron ocho personas y 66 fueron detenidas, incluidos dos exmilitares estadounidenses vinculados a la contratista Silvercorp.

EE.UU. NIEGA ESTAR INVOLUCRADO

El pasado 12 de mayo, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Eliot Engel, pidió al Gobierno de Donald Trump información acerca de los fallidos ataques.

Del mismo modo, los demócratas en el mismo comité del Senado han pedido información al Gobierno sobre la fallida incursión.

El propio Trump ha negado que su Administración estuviera implicada en los ataques y subrayó que si alguna vez decide intervenir en Venezuela, sería con una "invasión" militar.

"Si alguna vez hiciéramos algo con Venezuela no sería de esa forma. Sería ligeramente diferente. Se llamaría una invasión", dijo Trump durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News.

Por su parte, el Ejecutivo de Maduro ha culpado al líder opositor Juan Guaidó de haber contratado a Silvercorp para realizar los ataques que califica de "mercenarios".

VENEZUELA PIDE UNA INVESTIGACIÓN "EXHAUSTIVA"

En la misiva enviada a Pelosi, el fiscal venezolano explicó que apelan "a los altos valores del mundo libre y al respeto supremo a la Constitución".

"No podemos sino esperar de ustedes una investigación exhaustiva y transparente para ambas naciones y en firme coherencia con el derecho internacional", reza la carta.

Saab mencionó que los exmilitares estadounidenses implicados, así como la contratista Silvercorp, no solo "han violado leyes dentro de Venezuela, sino también en el propio territorio de Estados Unidos".

"Las pruebas recabadas constatan vínculos entre Trump y las fuerzas mercenarias", expuso el fiscal.

EL FISCAL MULTIPLICA LAS PREGUNTAS

Saab se preguntó si el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrahams, "estaban al tanto" de las operaciones de Silvercorp y "si esto contaba con su aprobación o participación".

"Es muy difícil no poner en duda su inocencia sobre todo cuando sus declaraciones a prensa y redes presagian elementos como lo ocurrido", señaló.

Asimismo, se cuestionó si el gerente de Silvercorp, Jordan Goudreau, estuvo en las reuniones que se dieron meses atrás en las que participaron el presidente de Colombia, Iván Duque, Trump, el líder opositor Juan Guaidó y uno de sus representantes en Estados Unidos, Iván Simonovis.