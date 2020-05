Universal de Orlando busca reabrir en junio con menos capacidad y uso de máscaras

Parque acuático "Volcano Bay" de Universal Resort en Orlando Florida. EFE/GERARDO MORA/Archivo

Miami, 21 may (EFE).- El parque temático Universal de Orlando, en el centro de Florida (EE.UU.), planea abrir al público el 5 de junio próximo con una capacidad menor y con ciertos requerimientos como llevar las máscaras faciales, tras la aprobación por parte de las autoridades del condado Orange.

La compañía de entretenimiento presentó este jueves su plan de reapertura del parque, cerrado desde marzo debido a la pandemia de COVID-19, que se prevé será aprobado por el gobernador Ron DeSantis, quien había dicho esta semana que sería un hecho si complacía a las autoridades locales.

El grupo de trabajo de recuperación económica del condado, encargada de evaluar la propuesta, indicó que la capacidad de admisión aumentará "a medida que pase el tiempo".

John Sprouls, director ejecutivo de Universal Orlando, y Rich Costales, vicepresidente ejecutivo de operaciones de complejo turístico de la misma empresa, dijeron que todos los visitantes deberán usar máscaras faciales y someterse a pruebas de temperatura para ingresar a los parques.

Igualmente, proporcionarán una mascarilla desechable a los huéspedes que no lleven la suya.

Sprouls también indicó que el parque temático cerrará las áreas de juego interactivo para los niños con la idea de reducir el contacto físico entre los visitantes.

Además, todos los menús de restaurantes serán de papel desechable y todavía se aceptará efectivo, aunque el parque está tratando de reducir su uso.

Colocarán también letreros en todo el parque para recordar el distanciamiento social de por lo menos 6 pies (1,80 metros), lo mismo para paseos y filas en cafeterías.

Tras permanecer cerrado desde mediados de marzo, el parque temático, donde se pueden ver atracciones como "El mágico mundo de Harry Potter", abrirá primero para empleados el 1 de junio.

Después, los días 3 y 4 del mismo mes, permitirá la entrada de algunos invitados antes de la reapertura al público general.

Universal Orlando está dedicado al mundo del cine y se divide en dos parques, Universal Studios Florida y Islands of Adventure.

El centro comercial CityWalk de Universal abrió hace una semana con horario reducido y solo algunos de sus locales y atracciones, con medidas de distanciamiento e higiene y desinfección.

Walt Disney World, que abrió su parque en Shanghai (China), empezó a aceptar reservas para visitar el de Orlando y alojarse en sus hoteles a partir del 1 de julio, según aparece en la web de la compañía.

Disney anunció que la reapertura de sus parques se va a hacer de una manera gradual y con medidas especiales para prevenir el contagio del nuevo coronavirus.

La semana pasada, DeSantis, dijo que los parques podrían comenzar a presentar sus planes al estado.

Acompañado de DeSantis, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, se reunió este miércoles en Orlando con empresarios hoteleros y turísticos para hablar de la reactivación de este sector, uno de los más afectados en el llamado "estado del sol".