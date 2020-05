Ubisoft une a Latinoamérica en nuevo sistema competitivo de Rainbow Six Siege

Fotografía cedida por Ubisoft este miércoles, que muestra un momento de la final del torneo LATAM Masters, llevado a cabo el 2 de febrero en la Ciudad de México (México). EFE/ Ubisoft/ SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 20 may (EFE).- Ubisoft anunció este miércoles el nuevo formato competitivo internacional de Rainbow Six Siege para Latinoamérica que unirá a los circuitos hispano hablantes, México y Sudamérica, con Brasil, en tres campeonatos regionales durante el año.

"Anunciamos la integración de América del Sur como parte de los torneos de Rainbow Six Siege con el Campeonato Sudamericano (SuR6). También festejamos que el Campeonato Mexicano (MxR6) regresa con una segunda edición, la cual se integra junto con la división de Sudamérica a la división de Brasil (BR6) para formar la región de LATAM", informaron en un comunicado.

Las tres divisiones de la región pelearán por cuatro puestos a los tres Six Majors (campeonatos internacionales) del año mediante tres Copa Elite Six LATAM. En 2020, al ser año de transición, sólo habrá dos copas Elite en julio y octubre.

Para los campeonatos regionales de 2020, Brasil aportará a sus cinco mejores clasificados, México a dos y Sudamérica a uno. Estas escuadras se dividirán en dos grupos en los que los dos mejores de cada uno ganarán el boleto al Six Major siguiente, además de un pase a un evento presencial para proclamar al mejor equipo latinoamericano y sumar puntos para el Six Invitational (Mundial).

Las tres divisiones de Latinoamérica contarán con el mismo reglamento competitivo que se basará en partidas en un formato al mejor de dos para sumar puntos. Los empates contarán un punto, las victorias parciales (un equipo gana un mapa y empata el otro), dos y tres puntos por victorias perfectas (si un equipo gana ambos mapas).

"Cada división contará con una tabla de puntos que los equipos acumularán a lo largo de todo el año competitivo y cerrarán con una gran final presencial para definir a los campeones en los meses de noviembre y diciembre, que se celebrarán en la Ciudad de México y Buenos Aires, respectivamente", agregaron.

El Campeonato mexicano repartirá una bolsa de un millón de pesos (43.108 dólares), mientras que el sudamericano, 55.000 dólares.

México contará con siete equipos, en la que se incluye a MeT (Mexico Esports Team), encabezado por los futbolistas mexicanos Alfredo Talavera y Sebastián Fassi; y Chivas Esports, filial del Guadalajara.

Infinity Academy, Atheris Esports, Pixel Esports Club, Timbers Esports y Estral Esports complementan a las escuadras mexicanas. El campeonato, programado en un primer momento para ser presencial, iniciará a final de junio de forma en línea con la intención de regresar al plan presencial en cuanto la pandemia por la COVID-19 lo permita.

El Sudamericano incluirá a ocho escuadras, Team 9Z, Infamous Gaming, Azules Esports, Nocturns Gaming, LBS, Malvinas Gaming, Furious Gaming y Coscu Army.

El torneo sudamericano está programado para iniciar a inicio de julio también en un formato en línea.