Trump anuncia retiro de EEUU de Tratado de Cielos Abiertos

CentralTrump retira a EEUU del Tratado de Cielos Abiertos y señala a Rusia Por Sylvie LANTEAUMEWashington, 21 Mayo 2020 (AFP) - El presidente Donald Trump anunció este jueves que Estados Unidos se retirará del Tratado de Cielos Abiertos que permite verificar los movimientos militares de los Estados firmantes, acusando a Rusia de violar el pacto.Este es el tercer acuerdo de control de armas del que Trump decide retirar al país desde el inicio de su gobierno, tras la salida del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán y la denuncia del tratado INF sobre misiles terrestres de mediano alcance."Rusia no respetó el tratado", dijo Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca. "Mientras ellos no lo respeten, nosotros nos vamos a retirar", afirmó el mandatario confirmando una información adelantada por el diario The New York Times. El Tratado de Cielos Abiertos, que entró en vigor en 2002, permite que los 34 países firmantes sobrevuelen sus territorios respectivos, tomar fotografías de las instalaciones y actividades militares y recabar información. La idea es que, cuanto más se conozcan las potencias rivales, menos posibilidades habrá de que se enfrenten militarmente. Pero las partes también usan los vuelos para examinar las vulnerabilidades de su oponente.Estados Unidos acusó varias veces a Rusia de violar este tratado. El secretario estadounidense de Defensa, Mike Esper, aseguró a principios de marzo en una comparecencia ante el Congreso que "hace años que hacen trampa".Tras el anuncio del retiro de Estados Unidos del pacto que tenía además una treintena de países miembros, Rusia denunció un "golpe" a la seguridad europea."La retirada de Estados Unidos de ese tratado significa no solamente un golpe a las bases de la seguridad europea sino también a los instrumentos de la seguridad militar existentes", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Alexandre Grouchko, citado por las agencias de prensa locales.El funcionario ruso también afirmó que esto afecta a "los intereses esenciales de seguridad de los propios aliados de Estados Unidos". "No es un tratado bilateral, sino multilateral. Y una decisión tan brusca afectará a los intereses de todos los participantes, sin excepción", agregó. Los embajadores de los países miembros de la OTAN fueron convocados el viernes para una reunión de urgencia tras el anuncio estadounidense, informaron fuentes diplomáticas.El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, llamó a Estados Unidos a "reconsiderar" su decisión, aunque también pidió a Rusia cumplir con sus obligaciones.El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, indicó que Washington va a informar oficialmente a los países miembro de su decisión el viernes y que va a abrir una ventana de seis meses hasta su salida definitiva. Jonathan Hoffman, portavoz del Pentágono, dijo que Rusia "viola continuamente de forma flagrante sus obligaciones" relacionadas con el pacto. - Competencia - Hoffman citó la negativa de Rusia a permitir vuelos sobre áreas donde Washington cree que Moscú está desplegando armas nucleares de mediano alcance, incluida la ciudad de Kaliningrado en el Mar Báltico y las proximidades de la frontera entre Rusia y Georgia. El año pasado, Moscú también bloqueó los vuelos destinados a inspeccionar los ejercicios militares rusos, normalmente permitidos bajo el pacto.The New York Times dijo que Trump también está disgustado por un vuelo de Rusia sobre su resort de golf en Bedminster, Nueva Jersey, hace tres años."En esta era de gran competencia de poderes, buscamos abogar por acuerdos que beneficien a todas las partes, y que incluyan socios que cumplan de manera responsable con sus obligaciones", dijo Hoffman. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, indicó que Estados Unidos "no va a permanecer en tratados internacionales que están siendo violados por las otras partes". "Esperamos con ansias negociar con Rusia y China un nuevo marco que nos lleve a dejar atrás la Guerra Fría y que nos ayude a mantener al mundo más seguro", agregó el funcionario de la Casa Blanca. Para la oposición demócrata esta decisión es una "bofetada" para los aliados de Estados Unidos. "Esta decisión debilita nuestros intereses en materia de Seguridad Nacional, aísla a Estados Unidos ya que el tratado sigue sin nosotros", dijeron los legisladores Adam Smith, presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara Baja, y Jim Cooper, que dirige el subcomité de Fuerzas Estretégicas. El New York Times agregó que la salida de este pacto podría ser un preludio para que Washington también se retire del Nuevo Tratado START, que limita la cantidad de misiles nucleares que Estados Unidos y Rusia pueden desplegar.