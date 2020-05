¿Quién se beneficia más de Fondo de Recuperación de la UE?: Mapa

(Bloomberg) -- Alemania y Francia quieren que la Comisión Europea emita 500.000 millones de euros (US$550.000 millones) en deuda de la Unión Europea para financiar un Fondo de Recuperación que se distribuirá según las necesidades. Utilizando las rebajas de las previsiones de crecimiento de la Comisión para identificar qué economías necesitan más ayuda, y suponiendo que la nueva deuda se distribuya por el peso económico, Bloomberg Economics identificó ganadores y perdedores. Si bien algunos países pagarán más de lo que reciban, todos ganarán con el último plan: sin una mutualización del costo de la pandemia, el Banco Central Europeo podría verse empujado más allá de los límites de su mandato o la estabilidad financiera se vería amenazada.

