Puerto Rico mantiene el toque de queda pero reabre el comercio de forma limitada

San Juan, 21 may (EFE).- Puerto Rico continuará bajo toque de queda hasta el próximo 15 de junio, pero volverán a la actividad los centros comerciales, el comercio minorista, restaurantes y las iglesias, con importantes limitaciones y supeditado al uso de mascarilla.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, informó este jueves en conferencia de prensa de que con base en las recomendaciones de expertos y en consenso con los distintos sectores económicos a partir del próximo martes comienza una primera fase de recuperación de la normalidad, en la que volverá gran parte de la actividad, pero bajo estrictas medidas sanitarias.

"Ha sido una decisión en consenso y con los datos. En esta nueva orden ejecutiva el mantener el distanciamiento social nos corresponde a todos. Ahora que vamos a abrir algunas actividades económicas será mandatorio que todo ciudadano utilice su mascarilla o que se cubra la boca y nariz en todo momento", adelantó.

Vázquez matizó que la decisión de avanzar a esta fase de reapertura se basó en los datos contrastados de reducción de casos de contagio y "tomando en consideración el desarrollo de la pandemia".

Puerto Rico, que es un territorio de Estados Unidos, reporta hasta el momento 2.913 contagiados y 126 muertes.

Dijo que la decisión se tomó además en acuerdo con el Departamento de Salud y los grupos de trabajo de expertos de salud y economía.

Vázquez no se atrevió a dar una cifra concreta de pruebas realizadas de detección, pero matizó que se ha tomado la decisión basada en la opinión de especialistas y con la garantía de que el sistema sanitario tiene capacidad para afrontar la pandemia.

La nota más destacada del anuncio es que el toque de queda se mantendrá entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana hasta el 15 de junio, fecha en la que podría llegar una nueva fase de mayor apertura, siempre y cuando la situación evolucione de forma positiva.

Otro de los puntos más destacados es que restaurantes, centros comerciales y el comercio minorista vuelven el 26 de mayo, pero con unas limitaciones notables.

VALORAN LA APERTURA ESCOLAR EN AGOSTO

Respecto al sector educativo, Vázquez señaló que se valora todavía si se retomarán las clases en el inicio habitual de agosto, pero que tiene serias dudas.

"Vamos a fomentar el estudio a distancia. Algunos expertos hablan de la posibilidad de una segunda ola de contagio y no me gustaría que nos cogiera con los estudiantes en las aulas", matizó.

Respecto a las actividades al aire libre, anunció la apertura de las playas de la isla pero únicamente para el baño, paseo o actividades deportivas, no para que las personas pasen el día juntos tomando el sol.

Las iglesias también retoman la actividad a partir del próximo martes, pero limitada a sábados y domingos y con una capacidad restringida de fieles que será establecida por los centros religiosos.

Los salones comedores de restaurantes podrán abrir con una ocupación máxima del 25 %, mientras que los servicios de entrega a domicilio se extenderán hasta las 12 de la medianoche.

En cuanto a las barbería y salones de belleza podrán operar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde con cita previa, de ninguna manera con personas a la espera de ser atendidos.

Los comercios de ropa y calzado, que abrirán de 9 a 5, no permitirán probarse la mercancía, por lo que deberán ofrecer un sistema de devolución flexible.

APERTURA DE CENTROS COMERCIALES

A los centros comerciales se les permitirá la reapertura desde el 26 de mayo, de las 9 a las 17 horas, con los primeros días destinados a preparar a los empleados para recibir a los clientes y para finiquitar los planes de apertura y seguridad.

A los velatorios podrán acudir hasta 10 personas, una hora o dos horas antes del sepelio o crematorio.

La gobernadora advirtió que las personas que actualmente cobran el subsidio por desempleo deberán volver a sus puestos de trabajo si son llamados por sus empleadores y que si no lo hacen no seguirán recibiendo ayudas públicas.