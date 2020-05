Presidente del COI dice Juegos de Tokio deberían cancelarse si no se celebran en 2021

Imagen de archivo de los anillos olímpicos vistos en un atardecer en la zona costera de Parque Marino de Odaiba en Tokio, Japón, Marzo 22, 2020. REUTERS/Issei Kato

(Reuters) - El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, dijo que los Juegos de Tokio deberían cancelarse si no pueden celebrarse el año próximo por la crisis del COVID-19.

En marzo, el COI y el Gobierno japonés adoptaron la inédita decisión de aplazar un año los Juegos, que debían comenzar en julio, por la pandemia de coronavirus.

No obstante, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo que el evento multideportivo no podrá celebrarse en 2021 a no ser que el virus sea contenido y Bach señaló que comprende su postura.

El coronavirus ha infectado a más de 17.100 personas en Japón, causando la muerte de 797 personas.

"Francamente, entiendo algo esto, porque no puedes emplear para siempre a 3.000 o 5.000 personas en un Comité Organizador", comentó Bach a la BBC. "No puedes cambiar cada año el calendario deportivo mundial de todas las grandes federaciones. Los deportistas no pueden vivir en la incertidumbre".

Bach dijo que el COI está comprometido con la celebración de los Juegos el año próximo, aunque debe estar preparado para varios escenarios, como la cuarentena de los deportistas.

"¿Qué podría significar esto para la vida en una Villa Olímpica?", indicó.

"Todos estos diferentes escenarios están bajo consideración y por eso digo que es una tarea monumental, porque hay muchas opciones y no es fácil abordarlas (ahora). Cuando tengamos una visión clara de cómo será el mundo el 23 de julio de 2021, entonces tomaremos las decisiones apropiadas", agregó.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)