Presidente de Guatemala dice que "EEUU no es aliado" en lucha contra coronavirus

Actualiza con declaraciones de Jason Marczak, director del Centro de Latinoamérica del Atlantic Council ///Ciudad de Guatemala, 21 Mayo 2020 (AFP) - El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este jueves que Estados Unidos no es un aliado del país centroamericano en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, y recriminó al gobierno de Donald Trump la deportación de migrantes contagiados de covid-19."Eso de aliados con Estados Unidos no es cierto. Guatemala es aliado de los Estados Unidos, Estados Unidos no es aliado de Guatemala", reclamó Giammattei durante una diálogo virtual con el académico Centro de Latinoamérica del Atlantic Council, con sede en Washington.Según Giammattei, la expulsión de migrantes portadores de la covid-19 ha saturado los centros de cuarentena en Guatemala y puso en aprietos su deficiente sistema de salud."Entendemos que los Estados Unidos quiere deportar gente, lo entendemos, pero lo que no entendemos es que nos manden los vuelos todos contaminados", reprochó molesto.De los más de 2.000 casos de coronavirus en Guatemala, las autoridades han contabilizado un centenar de migrantes deportados de Estados Unidos con covid-19, lo que ha interrumpido en varias ocasiones los vuelos de expulsión."Está bien, que nos manden a los deportados, son problemas nuestros, es cierto, pero también es problema de los Estados Unidos. Entonces compartamos el problema, tenemos que ser justos", añadió Giammattei, un médico de formación de 64 años.El presidente guatemalteco también fustigó a Washington por no enviar a su país insumos para ayudar a enfrentar la pandemia."Vemos nosotros cómo Estado Unidos ha ayudado a otros países con esta emergencia, incluso con respiradores, y a nosotros no nos ha caído pero ni siquiera un maíz picado", declaró."De nuestra parte sí somos aliados de los Estados Unidos pero no está siendo muy pareja la cosa (...). No nos sentimos muy agradecidos por la forma en la que hemos sido tratados", sentenció Giammattei.Jason Marczak, director del centro y moderador de la conversación con Giammattei, consideró que los comentarios del gobernante reflejaron su "frustración" por la falta de apoyo que Guatemala recibió de Estados Unidos en medio de la pandemia, en particular en comparación con las ofertas de otros países.También señaló que el presidente centroamericano "está legítimamente frustrado" por el envío de los migrantes contagiados de covid-19, y precisó que es "momento para reenfocar" la atención en cómo Estados Unidos puede apoyar mejor a sus vecinos más cercanos al enfrentar "desafíos tan monumentales" por la crisis del coronavirus.hma-ad/mas