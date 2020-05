Petróleo registra su mayor racha de ganancias en más de un año

(Bloomberg) -- El petróleo registró su mayor racha de ganancias en más de un año, impulsado por los recortes de producción en todo el mundo que han reducido un obstinado exceso de oferta.

Los futuros subieron 1,3% en Nueva York. Los datos de oferta de Estados Unidos muestran que los inventarios de crudo cayeron por segunda semana, después de subir de manera constante desde enero, y las reservas en el centro de almacenamiento en Cushing, Oklahoma, disminuyeron a un récord. La OPEP y sus aliados están reduciendo la producción e IHS Markit Ltd. dice que los productores de petróleo de EE.UU. también recortaron aproximadamente 1,75 millones de barriles por día de producción existente para principios de junio.

“Hay mucha narrativa por ahí de que el reequilibrio llegará más rápido y será más agresivo de lo que pensábamos”, afirma Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas en Toronto Dominion Bank.

La recuperación del petróleo este mes al rango de US$30 por barril aumenta la posibilidad de que los productores de shale puedan comenzar lentamente a abrir los grifos nuevamente, después de que los futuros cayeran a territorio negativo en abril, lo que llevó a despidos en toda la industria energética, una desaceleración en la perforación y una disminución profunda en el número de plataformas petroleras en operación. Goldman Sachs Group Inc. dice que el shale estadounidense surgirá de la caída actual como una industria de menor crecimiento y mayor generación de efectivo, mientras que la consolidación concentrará el número de jugadores en el sector.

Si bien la gran disminución de las existencias en Cushing, el punto de entrega para los futuros del WTI, indica que el exceso de oferta está comenzando a disminuir, un aumento sorprendente en los inventarios de gasolina de Estados Unidos la semana pasada refleja la debilidad subyacente de la demanda en la economía más grande del mundo. El panorama económico sigue siendo incierto, ahora que otros 2,44 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada, según cifras del Departamento de Trabajo.

Nota Original:Oil Posts Longest Streak of Gains in More Than a Year

