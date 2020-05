Paraguay mantendrá cerrada su frontera con Brasil mientras persista la propagación

En la imagen un registro del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien reiteró este jueves la decisión de mantener cerrada sus fronteras con Brasil mientras el vecino país siga manifestando "una fuerte propagación del coronavirus. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 21 may (EFE).- El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, reiteró este jueves la decisión de mantener cerrada sus fronteras con Brasil mientras el vecino país siga manifestando "una fuerte propagación del coronavirus", que en Paraguay está en fase de contención, con solo tres nuevos casos en el último registro.

"Van a seguir cerradas, principalmente por la situación epidémica que viven nuestro vecinos, principalmente nuestro hermanos del Brasil (..) Esto nos obliga a nosotros a seguir teniendo estas medidas restrictivas", dijo el mandatario a los medios.

"Mientras que no esté controlada la propagación del virus no vamos a poder abrir las fronteras todavía", recalcó el mandatario durante una visita a la ciudad de Villarrica.

Abdo Benítez comentó que el cierre de las fronteras, en especial las de Brasil, evitó una "enorme propagación del virus" en Paraguay, que hasta la fecha registra once muertes por la COVID-19.

En ese sentido, el presidente observó que el mayor porcentaje de casos positivos se han dado en los albergues habilitados para los connacionales que regresan del exterior y que cumplen cuarentena en los mismos.

"Hoy en los hospitales no hay una cama de terapia intensiva con un enfermo de coronavirus", acotó el mandatario, del conservador Partido Colorado.

Paraguay muestra buenos resultados dentro de su estrategia de contención, comenzada hace más de dos meses con el cierre de fronteras y la habilitación de albergues en los que cumplir la obligada cuarentena, mucho de ellos en Ciudad del Este, frontera con Brasil.

Así, el país registró este jueves, según el último reporte del Ministerio de Salud, tres nuevos casos, de un total de 445 muestras, con lo que suman 836 los positivos y 256 los pacientes recuperados.

El país sudamericano se encuentra en la última semana de la primera fase de la "cuarentena inteligente", con el regreso de la actividad de repartidores, trabajadores de talleres y fábricas, obras a cielo abierto o abogados.

Para este viernes el Gobierno presentará un informe de situación de las tres semanas anteriores para aprobar el paso a la segunda fase, una desescalada que daría comienzo el lunes.